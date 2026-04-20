Com homenagem a Oscar, Flamengo vence Bahia e é vice-líder do Brasileiro

Neste domingo, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0 pela 12ª rodada do Brasileirão. Os gols do Mengão no Maracanã foram marcados por Lucas Paquetá e Arrascaeta, que homenageou Oscar Schmidt, o "Mão Santa", em sua comemoração.

Situação na tabela

Com o resultado, o Flamengo venceu a quinta seguida e segue na vice-liderança, com 23 pontos, seis atrás do líder Palmeiras, mas tem um jogo a menos. Do outro lado, o Bahia é o quinto colocado, com 20 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔴⚫FLAMENGO 2 x 0 BAHIA🔵🔴

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - 12ª rodada

🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Arrascaeta (Flamengo) e Leo Pereira (Flamengo)

🟥 Cartões Vermelhos: nenhum.

Gols

⚽ Arrascaeta, aos 17' do 1°T (Flamengo)

⚽ Lucas Paquetá, aos 35' do 2°T (Flamengo)

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

🔴⚫ FLAMENGO

Rossi, Alex Sandro, Leo Pereira, Léo Ortiz e Varela; Lucas Paquetá, Evertton Araújo (Saúl) e Arrascaeta (Nicolás de la Cruz); Samuel Lino (Bruno Henrique), Pedro (Everton Cebolinha) e Gonzalo Plata (Luiz Araújo).

Técnico: Leonardo Jardim

🔵🔴BAHIA

Léo Vieira, Gilberto (Caio Alexandre), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro (Michel Araújo), Acevedo e Jean Lucas; Olivera (Sanabria), William José (Everaldo) e Erick Pulga (Ademir).

Técnico: Charles Hembert

Como foi o jogo

O Flamengo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Samuel Lino carregou na entrada da área e encontrou Pedro, que driblou o goleiro Léo Vieira e tocou para trás para Arrascaeta, que chegou finalizando para marcar. Na comemoração, o camisa 10 uruguaio, que utilizou a camisa 14 nesta partida em tributo a Oscar Schmidt, simulou estar arremessando uma bola de basquete, homenageando o "Mão Santa", que jogou pelo Fla.

O Fla marcou o segundo aos 35 minutos da segunda etapa. Em cobrança de escanteio, Nico de la Cruz tocou na primeira trave para Saúl, que ajeitou de calcanhar para Paquetá chegar batendo firme para ampliar.

Próximo jogo

Flamengo

Jogo: Flamengo x Vitória

Data e horário: 22 de abril de 2026 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)

Competição: Copa do Brasil

Local: Maracanã

Bahia