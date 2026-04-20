Paquetá sofre edema na coxa e vira desfalque no Flamengo

O meia Lucas Paquetá virou desfalque no Flamengo. Ele saiu com dores da vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, e passou por exames de imagem na madrugada desta segunda-feira, que detectaram um edema no tendão da fíbula e do bíceps da coxa esquerda.

"Muito obrigado pelas mensagens, galera. Graças a Deus, não foi nada no joelho! Apenas edema no tendão da fíbula e do bíceps da coxa. Começar o processo para zerar essa dor e estar pronto o quanto antes. Obrigado a todos pelo carinho. Mais três pontos e vamos nessa", tranquilizou a torcida em mensagem nas redes sociais.

O atleta já deu início ao tratamento junto ao Departamento Médico do clube.

O que aconteceu?

Paquetá foi titular no triunfo sobre o Bahia e marcou o segundo gol aos 35 minutos do segundo tempo. Após o fim da partida, o camisa 20 ficou caído no gramado e saiu de campo com dores na perna esquerda. Ele foi amparado por companheiros e membros da comissão e se dirigiu ao vestiário mancando.

Situação do Flamengo

Com a vitória na última rodada, o Rubro-Negro chegou aos 23 pontos e segue na caça ao líder Palmeiras, que ocupa o primeiro lugar com 29 pontos. A equipe carioca, porém, tem um jogo a menos que o Verdão.

Próximos jogos

Jogo: Flamengo x Vitória

Competição: Copa do Brasil (5ª fase - Jogo de ida)

Data e horário: 22 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Jogo: Atlético-MG x Flamengo

Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).