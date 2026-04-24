Presidente do Flamengo, Bap contesta empréstimo de ex-patrocinadora do Palmeiras ao Vasco

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, polemizou nesta quinta-feira ao contestar um empréstimo de R$ 80 milhões que o Vasco recebeu da Crefisa, empresa que é ex-patrocinadora do Palmeiras e que tem Leila Pereira como dona. O mandatário criticou o conflito de interesses que entende existir nessa situação.

"É óbvio que somos a favor de uma liga, porque ela pode duplicar, triplicar o valor do dinheiro que está no ecossistema do futebol brasileiro. O Flamengo é absolutamente favorável a isso. O problema, e o diabo mora nos detalhes, são as formas que você vai fazer isso. Por exemplo, vamos falar do caso de Palmeiras e Vasco. No mundo inteiro, tem soluções e tem casos para isso, onde fica muito claro que você não pode ser dono de dois clubes. 'Ah, mas ali não tem propriedade cruzada'. É claro que tem. A legislação nacional é muito clara a respeito disso", começou, em participação no CBC & Clubes Expo, organizada pelo Comitê Brasileiro de Clubes, em Campinas.

"Eu quero ver qual é a instituição financeira que vocês conhecem que vai emprestar dinheiro para vocês devendo dinheiro, e vai pedir como garantia, ao dinheiro que ele está colocando, o título da sua dívida. Quem faria isso? Só quem quiser tomar conta da sua casa. É só olhar o empréstimo da Crefisa ao Vasco, qual a garantia solicitada. Se eu fosse banqueiro, pediria São Januário. Quem é que poderia pedir as ações da SAF como garantia? Talvez quem queira assumir a SAF do Vasco. Eu acho que isso é muito claro, muito óbvio", seguiu.

"Não vamos misturar as coisas. A liga tem que ser em cima das propostas, de valores transparentes para todos. Todo mundo tem que saber o que acontece. O Flamengo não é contra a liga, mas não vai compactuar com o que não seja correto e transparente, ainda que outros clubes fiquem incomodados com isso e se escondam atrás de subterfúgios, acusando o Flamengo de ser contra a liga", finalizou.

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Pedrinho rebate e chama Bap de prepotente

Através de seu perfil no Instagram, Pedrinho republicou um vídeo em que criticava a postura de Bap, classificando-a como arrogante e prepotente.

"Quando eu começo a me reestruturar, as pessoas querem saber... quem é o presidente do Flamengo para saber com quem eu pego empréstimo, que vai ser o meu investidor? Quem é ele? Ele não é o presidente da CBF.Por que ele quer se meter nisso? Essa arrogância e prepotência que ele tem, passa de todos os limites para termos uma liga organizada pelos clubes", disse em trecho publicado em seu perfil no Instagram.