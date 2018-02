Neymar defende Vinícius Jr após provocação do flamenguista

A comemoração de Vinícius Júnior ao fazer o terceiro gol do Flamengo no clássico do último sábado contra o Botafogo, pela semifinal da Taça Guanabara, gerou grande repercussão. Criticado por alguns e elogiado por outros por provocar o rival, o jovem rubro-negro foi defendido por Neymar Jr através das redes sociais. Após ter passado por situação semelhante recentemente, o craque do Paris Saint-Germain crê que o “futebol está chato”.

“O futebol está chato. Se o seu time ganhar do time do seu amigo e você zoar ele, ferrou. Vai ser punido!”, comentou Neymar Jr na foto de uma página especializada em futebol no Instagram.

Ao ver o posicionamento do principal jogador brasileiro na atualidade, Vinícius Júnior fez questão de respondê-lo com uma longa risada acompanhada de um coração e chamas.

Acionado no segundo tempo por Carpegiani, Vinícius Júnior acertou um lindo chute de fora da área e, ao balançar as redes, sacramentando a classificação do Flamengo, fez um gesto de como estivesse chorando, fazendo alusão ao “chororô” que a torcida rubro-negra adotou como uma de suas provocações aos botafoguenses.

Após o gol, alguns jogadores do Botafogo foram tirar satisfação com Vinícius Júnior, que preferiu não dar ouvidos às reclamações dos adversários. Rapidamente um número considerável de atletas de ambas equipes entrou em campo para debater, no entanto, posteriormente, o contingente foi dispersado.