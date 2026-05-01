Arrascaeta tem alta após cirurgia e inicia tratamento no CT do Flamengo na segunda

Na manhã desta sexta-feira, o Flamengo comunicou que o meio-campista Giorgian de Arrascaeta teve alta hospitalar após cirurgia para corrigir uma fratura na clavícula direita.

Em nota, o clube carioca informou que o uruguaio irá iniciar o processo de recuperação com dias de repouso em sua casa. O atleta se reapresenta ao CT George Helal na segunda-feira para dar continuidade ao tratamento.

Confira a nota completa divulgada pelo Flamengo:

"Após procedimento cirúrgico bem-sucedido para correção de fratura na clavícula direita, o meia recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (1º).

Os primeiros dias de recuperação serão de repouso em casa. A partir de segunda-feira (4), o jogador dará sequência ao cronograma de tratamento no CT George Helal."

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Relembre a lesão de Arrascaeta

No empate em 1 a 1 entre Flamengo e Estudiantes de La Plata na última quarta-feira, pela Libertadores, na Argentina, o meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta teve que ser substituído ainda no primeiro tempo.

Após dividida com Piovi, aos 16 minutos, Arrascaeta caiu por cima do seu próprio ombro. Com muitas dores, pediu para sair. Os exames, então, apontaram uma fratura na clavícula direita.