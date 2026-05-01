Léo Pereira é homenageado por marca no Flamengo e mira Copa do Mundo

Nesta sexta-feira, o Flamengo homenageou o zagueiro Léo Pereira, que chegou à marca de 300 jogos pelo Rubro-Negro.



Em coletiva realizada no Ninho do Urubu, Léo relembrou sua trajetória no Flamengo e agradeceu por todos os momentos vividos no clube carioca.

"Eu sou muito grato por tudo que o clube me proporcionou, a torcida, companheiros de equipe, staff, diretoria, enfim, todos aqueles que agregaram de alguma forma, até nos momentos ruins.", relembrou.

"Eu acho que tudo serviu de aprendizado e com certeza as amizades são importantes também, porque, querendo ou não, nossa segunda família é aqui, é onde a gente passa a maior parte do tempo, você tem que ter uma conexão muito boa até para que flua o trabalho.", acrescentou.

Futuro no clube e ambição por títulos

Ao ser perguntado sobre seu futuro, o zagueiro de 30 anos revelou que pretende fazer mais história com a camisa do Flamengo. Ele destacou sua evolução e consistência durante a carreira.

"Eu tenho claro na minha cabeça que eu quero continuar evoluindo, mantendo a constância, porque é isso que me leva aos lugares que sonhei: seleção e títulos. Tem que ter essa ambição de fazer história no Flamengo, eu quero conquistar mais. Quero continuar na constância que eu tenho há algum tempo", revelou.

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Expectativa pela convocação da Seleção

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, irá revelar a lista final para a Copa do Mundo no dia 18 de maio. Léo Pereira demonstrou sua ansiedade para o momento da convocação. O defensor foi chamado nas últimas listas do treinador italiano.

"Se eu estiver na lista, será um sonho realizado, com certeza. Se não tiver, vou estar torcendo por todos que vão representar nosso povo, que é o mais importante.", disse.

"A cada dia que passa, a ansiedade vai aumentando. Não tem como não falar que não estou ficando ansioso, mas sei que passa muito pela minha sequência, meus jogos no Flamengo. Tenho de estar bem. Não adianta pensar só no dia 18 e não fazer meu papel nos treinamentos e em campo", completou.

Números no Flamengo

Léo Pereira chegou ao Flamengo em janeiro de 2020, em uma negociação de 7 milhões de euros (cerca de R$ 32.000.000 na época) juntamente ao Athletico-PR. Após início instável, o zagueiro se firmou no time titular em 2022.

Desde sua estreia, Léo participou de 300 partidas, e contribuiu com 18 gols e seis assistências. Além disso, conquistou 15 títulos, com destaque para as duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil.

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