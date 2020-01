Michael exalta Flamengo em apresentação: “Cheguei ao maior do mundo”

O Flamengo apresentou nesta terça-feira o atacante Michael, que estava no Goiás. Alvo de Corinthians e Palmeiras, o jogador de 24 anos chegou ao clube por 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34,5 milhões) e justificou a escolha do Rubro-Negro como seu destino.

“Escolhi pela grandeza do clube. Acho que qualquer atleta hoje quer estar aqui. Então eu agradeço, sou grato pela oportunidade que eles me deram. Pretendo honrar e dar o meu melhor pelo Flamengo. Fico feliz de estar representando essa equipe que tem mais de 42 milhões de torcedores. Cheguei ao maior do mundo”, afirmou.

Escolhido como um dos atacantes do Troféu Mesa Redonda, Michael usará a camisa 19 pelo clube. O jogador falou o porquê do número e de seus sonhos com o novo time. “É um número que eu gosto. Usei no começo pelo Goiás. Pedi, a diretoria falou que podia e fiquei muito feliz. Pretendo honrá-la. Meu maior sonho hoje é ser campeão pela equipe do Flamengo. Vou tentar dar o meu máximo para que eu possa realizá-lo”.

Considerado por muitos como um “jogador raiz”, o atleta destacou sua visão sobre o termo. “Jogador raiz é aquele que não tem medo de driblar ou de errar, que sempre tenta dar o seu melhor e que brinca. Fala-se muito do futebol de antigamente, que era alegre e feliz. Então eu acho que eu sou assim. Tenho minhas responsabilidades, mas não deixo de fazer aquilo que eu acho que é certo”, declarou.

Por fim, o jogador encerrou a entrevista mandando um recado para as crianças. “Em qualquer profissão, para você chegar a um alto nível, é preciso se qualificar, trabalhar bastante, aprender, ouvir não. Falo às crianças que sonhem, pois Deus não deu um limite para ninguém. O que eu digo é isso: corram atrás do sucesso de vocês, porque tudo é possível”, concluiu.

Michael é o terceiro reforço rubro-negro a ser anunciado, além do zagueiro Gustavo Henrique e do atacante Pedro Rocha. O Flamengo deve apresentar ainda nesta semana o volante Thiago Maia e o atacante Pedro.