Boto pede três pontos para o Flamengo após jogo cancelado: "Responsabilidade não é nossa"

José Boto, dirigente do Flamengo, se pronunciou após o cancelamento da partida contra o Independiente Medellín, pela quarta rodada da Copa Libertadores. O diretor de futebol cobrou a Conmebol pela vitória por W.O e os consequentes três pontos para o Rubro-Negro, por entender que o clube não teve culpa na confusão no Estádio Atanasio Girardot, na noite desta quinta-feira.

"Comunicar que a Conmebol decidiu suspender o jogo. O jogo está suspenso, será aberto um expediente. Como é óbvio, esperamos ganhar esses três pontos, porque a responsabilidade não é nossa, a equipe mandante não conseguiu garantir a segurança. O próprio presidente, que a princípio queria jogar com portas fechadas após a saída dos torcedores do estádio, reconheceu que não havia condições de segurança nem dentro e nem fora do estádio", disse o diretor à FlaTV.

Segue posição oficial do Diretor de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo, José Boto. pic.twitter.com/bhbCXS1DGi — Flamengo (@Flamengo) May 8, 2026

Com apenas dois minutos de bola rolando, a partida teve que ser interrompida por conta de atos de hostilidade praticados pela torcida colombiana, que atirou bombas e objetos no campo, além de depredar estruturas do estádio. Cerca de uma hora e meia após a interrupção, foi anunciado o cancelamento da partida.

A revolta dos torcedores do Medellín já era um tema que preocupava as autoridades da Conmebol antes do jogo. O clube atravessa uma forte crise e a ameaça de confusões no estádio já existia. Após seis minutos do início da partida, o árbitro Jesús Valenzuela ordenou que os jogadores de ambas as equipes retornassem aos vestiários. Boto, então, entende que a decisão de cancelar o jogo foi correta.

"Dizer que quisemos sempre jogar, que era nossa vontade, mas que queríamos que fossem reunidas todas as condições de segurança para nossos jogadores, os torcedores e para que saíssemos do estádio também para ir ao aeroporto. Essa condições não foram reunidas, e por isso a decisão da Conmebol parece a mais correta, porque acima de tudo está a segurança e a integridade física das pessoas", concluiu o dirigente.

Contexto da revolta

Em meio a uma instabilidade geral, o Independiente de Medellín passou por uma troca de treinador após a goleada sofrida pelo Flamengo, de 4 a 1, no Maracanã, do dia 16 de abril. Após Alejandro Restrepo ser substituído de maneira interina por Juan Sebastián Botero, ex-técnico do sub-20 da equipe, o time sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Rionegro Águilas, no último domingo, e foi eliminado na fase de classificação do Campeonato Colombiano, na 11ª colocação.

Somado ao momento ruim em campo, o acionista majoritário do clube, Raúl Giraldo, foi visto respondendo torcedores e fazendo provocações após a eliminação no campeonato nacional. Na segunda-feira, Giraldo pediu desculpas publicamente e renunciou ao cargo de liderança no Medellín, o que não impediu os torcedores de prosseguirem com seus protestos na partida desta quinta, com a intenção de não deixar o jogo contra o Flamengo acontecer.

Possibilidade de W.O

De acordo com o regulamento da Conmebol, caso o Medellín seja responsabilizado pelo cancelamento da partida, a decisão deve ser de W.O e vitória do Flamengo por 3 a 0.