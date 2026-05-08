Flamengo pode se classificar na Libertadores com W.O após cancelamento de partida

Na noite desta quinta-feira, o duelo entre Independiente Medellín e Flamengo, iniciado às 21h30 (de Brasília), foi interrompido por conta de uma confusão causada pela torcida do clube colombiano no estádio Atanasio Girardot. De acordo com o regulamento da Conmebol, caso o Medellín seja responsabilizado pelo cancelamento da partida, a decisão deve ser de W.O e vitória do Flamengo por 3 a 0.

Agora, a Comissão Disciplinar da Conmebol será responsável por definir as punições aos envolvidos no ocorrido. A decisão final dependerá do relatório da arbitragem, do delegado da partida e do julgamento disciplinar da entidade.

Caso o Flamengo seja decretado vencedor, irá a 10 pontos e, na liderança do Grupo A, garantirá a classificação às oitavas de final da Libertadores.

Em 2025, houve uma confusão similar no Chile, causada pela torcida do Colo-Colo, em jogo contra o Fortaleza, também na Libertadores. Na ocasião, foi decretada a vitória do time brasileiro por W.O, com placar de 3 a 0.

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Contexto da revolta

Em meio a uma instabilidade geral, o Independiente de Medellín passou por uma troca de treinador após a goleada sofrida pelo Flamengo, de 4 a 1, no Maracanã, do dia 16 de abril. Após Alejandro Restrepo ser substituído de maneira interina por Juan Sebastián Botero, ex-técnico do sub-20 da equipe, o time sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Rionegro Águilas, no último domingo, e foi eliminado na fase de classificação do Campeonato Colombiano, na 11ª colocação.

Somado ao momento ruim em campo, o acionista majoritário do clube, Raúl Giraldo, foi visto respondendo torcedores e fazendo provocações após a eliminação no campeonato nacional. Na segunda-feira, Giraldo pediu desculpas publicamente e renunciou ao cargo de liderança no Medellín, o que não impediu os torcedores de prosseguirem com seus protestos na partida desta quinta, com a intenção de não deixar o jogo contra o Flamengo acontecer.