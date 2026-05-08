Independiente Medellín se pronuncia após cancelamento de jogo contra o Flamengo na Libertadores; veja

Em nota oficial divulgada nesta sexta-feira, o Independiente Medellín condenou os atos de hostilidade praticados por seus torcedores que, causaram o cancelamento da partida contra o Flamengo, pela Copa Libertadores, nesta quinta-feira. O clube também se desculpou com a torcida, diretoria e jogadores do Rubro-Negro por conta da confusão no Estádio Atanasio Girardot.

No comunicado, o clube colombiano afirmou que compreende a revolta dos seus apoiadores, mas ressaltou que os protestos devem se manter dentro dos limites de uma "convivência sadia". Em relação ao Flamengo, reconheceu o comportamento positivo do clube brasileiro e se desculpou pelo que ocorreu.

"Ele (Independiente Medellín) compreende a frustração dos torcedores e respeita suas opiniões, desde que sejam expressas com respeito e dentro de um quadro de convivência saudável.", destacou em um dos tópicos da nota oficial.

"Ele pede desculpas aos torcedores em geral, aos torcedores do Flamengo, destacando seu comportamento, bem como o de seus jogadores e dirigentes.", acrescentou.

A equipe da Colômbia também deixou claro que irá trabalhar com as autoridades para realizar todas as "investigações necessárias para esclarecer o ocorrido e identificar os responsáveis.".

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Possibilidade de W.O

Segundo o regulamento da Conmebol, caso o Independiente Medellín seja responsabilizado pelo cancelamento da partida, como clube mandante, incapaz de garantir a segurança para a realização do jogo, o procedimento indicado é de atribuição de W.O e vitória por 3 a 0 para o Flamengo.

Caso esse seja o desfecho das tratativas na justiça, o Flamengo, que é líder do Grupo A da Libertadores, chegará a 10 pontos e garantirá a sua classificação às oitavas de final da competição, além de se igualar, em pontos, aos times de melhor campanha geral nesta primeira fase, Corinthians e Independiente Rivadavia.

Leia a nota do Medellín na íntegra:

"Em vista dos acontecimentos da última quinta-feira durante o jogo internacional contra o Flamengo pela CONMEBOL Libertadores, o El Equipo del Pueblo SA informa ao público que:

Ele compreende a frustração dos torcedores e respeita suas opiniões, desde que sejam expressas com respeito e dentro de um quadro de convivência saudável.

Ele agradece aos torcedores que acataram calmamente a evacuação do estádio e pelo bom comportamento, mesmo em meio às divergências.

Ele pede desculpas aos torcedores em geral, aos torcedores do Flamengo, destacando seu comportamento, bem como o de seus jogadores e dirigentes.

Ele lamenta que um evento esportivo internacional tenha sido afetado por um comportamento que contraria o espírito do futebol.

Repudia categoricamente os atos de vandalismo e danos às instalações do Estádio Atanasio Girardot, comportamento que não representa os torcedores da instituição.

Ele dará início, em conjunto com as autoridades competentes, às investigações necessárias para esclarecer o ocorrido e identificar os responsáveis.

O El Equipo del Pueblo SA convida todos a agirem com responsabilidade, lembrando que este tipo de situação não afeta apenas indivíduos isolados, mas sim a instituição, a cidade e o espetáculo do futebol em geral.

Por fim, a instituição informa que nos próximos dias anunciará as decisões que tomará em relação à situação atual do Deportivo Independiente Medellín."