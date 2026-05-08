Leonardo Jardim comenta confusão na Libertadores e projeta duelo contra o Grêmio

Nesta sexta-feira, o Flamengo desembarcou no Brasil após o ocorrido no duelo contra o Independiente Medellín pela Copa Libertadores. O técnico Leonardo Jardim comentou sobre a confusão que levou ao cancelamento da partida e criticou a demora da Conmebol em encerrar a partida. O jogo foi devidamente cancelado após mais de uma hora.

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“A situação foi visível para todo mundo. Não havia segurança no estádio para os envolvidos no espetáculo e para que as pessoas pudessem assistir de forma segura. Isso levou ao encerramento da partida. Até me espanta terem demorado tanto tempo, porque às vezes, em situações desse tipo, 45 minutos depois, sem condições, o árbitro acaba o jogo. Ontem, demorou um pouco mais. Mas não sou especialista, o que falo é das regras que conheço durante toda a minha carreira”, disse em entrevista coletiva.

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Objetivos do Flamengo

Leonardo Jardim foi questionado sobre suas metas com o Rubro-Negro. Até o momento, segundo o treinador, tudo o que foi planejado vem sendo cumprido.

“Com certeza, neste primeiro período, até junho, existiam quatro grandes objetivos. O primeiro era conquistar o Carioca, contra um adversário que o Flamengo não vencia nos últimos três confrontos, o Fluminense. Depois, classificar a equipe para a próxima fase da Libertadores”, afirmou.

“Acredito que, com o jogo de ontem, a conquista dos três pontos estará assegurada. Agora, temos que pensar nos jogos que faltam do Brasileiro para nos mantermos sempre próximos ou na liderança do campeonato”, completou Leonardo Jardim.

Confronto contra o Grêmio

O Flamengo enfrenta o Grêmio em Porto Alegre pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro Série A, visando o topo da tabela. Jardim exaltou as qualidades da equipe comandada por Luis Castro e afirmou que será um grande jogo. A bola rola neste domingo, às 19h30 (de Brasília).

“O Grêmio é um rival organizado, temos que respeitar. Precisamos fazer o melhor dentro das nossas ideias e buscar os três pontos, que é o que fazemos em todos os jogos. Sabemos que será um grande duelo”, destacou o treinador.

“Nós preparamos sempre os jogos em duas etapas: uma levando em consideração as nossas ideias. Não podemos fugir do nosso DNA. Queremos jogar o nosso futebol e depois ter atenção às estratégias que os adversários utilizam”, completou.

Boto fala sobre o ocorrido na Colômbia

Após o cancelamento da partida contra o Independiente Medellín, José Boto disse que a delegação flamenguista próximos passos em relação ao episódio. Segundo ele, a remarcação da partida se tornou inviável devido ao calendário brasileiro.

“Eles começaram a lançar sinalizadores, pedras, ferros. Não havia nenhuma condição de segurança, não sabíamos se alguém teria uma faca ou qualquer outra arma e nos sentimos um pouco ameaçados. O presidente deles queria evacuar o estádio e começar a jogar. Era essa a insistência que ele tinha”, explicou.

“Não era possível pelo calendário da América do Sul [entrar em campo em outra data]. Íamos jogar hoje e domingo contra o Grêmio, mas isso era inviável. Já há muita coisa quase impossível na América do Sul, mas essa era completamente impossível. Nunca foi cogitado”, concluiu.