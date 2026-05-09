Flamengo retorna da Colômbia e inicia preparação para enfrentar o Grêmio

O Flamengo já deu início aos trabalhos em Porto Alegre visando o confronto deste domingo contra o Grêmio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

Após a partida contra o Independiente Medellín ser cancelada devido a incidentes de segurança no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, a delegação rubro-negra voou diretamente para Porto Alegre na manhã desta sexta-feira e utilizou as instalações do CT Parque Gigante, do Internacional, para a primeira atividade técnica sob o comando de Leonardo Jardim.

Apesar do desgaste de seis horas de voo vindo de Medellín, o elenco chega "descansado" fisicamente, já que a partida de quinta-feira durou apenas cerca de um minuto antes da interrupção.

Nesta sexta (8), no CT Parque Gigante, o Mengão iniciou a preparação para a partida contra o Grêmio, pelo @brasileirao! 💪#Treino pic.twitter.com/0uZP47kJDf — Flamengo (@Flamengo) May 8, 2026

O departamento médico do Flamengo, porém, segue movimentado no Rio de Janeiro. Arrascaeta continua o processo de fisioterapia após fratura na clavícula, enquanto Erick Pulgar e Lucas Paquetá estão em reta final de transição física, mas permanecem como baixas para o fim de semana.

Para a lateral-esquerda, com a suspensão de Alex Sandro, a grande novidade é a integração definitiva do jovem Johnny, destaque do sub-20. O garoto já treinou com o grupo principal nesta sexta e deve ser opção no banco de reservas.

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