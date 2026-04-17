Flamengo repete feito de ano campeão e engata sequência positiva com Jardim

A vitória de virada do Flamengo sobre o Independiente Medellín-COL por 4 a 1 na última quinta-feira confirmou o bom momento da equipe comandada por Leonardo Jardim. Além da liderança isolada do Grupo A, a equipe da Gávea quebrou um jejum incômodo que vinha assombrando o time no torneio continental.

O Rubro-Negro voltou a vencer nas duas primeiras rodadas de Libertadores pela primeira vez desde 2022, ano em que conquistou o tricampeonato de maneira invicta. Além disso, com o triunfo diante dos colombianos no Maracanã, o time alcançou sua sexta vitória consecutiva jogando sob seus domínios no primeiro nível continental.

Início positivo

O trabalho de Leonardo Jardim vem sendo muito elogiado internamente pelo trato com jogadores que vinham em descrédito durante o comando de Filipe Luís. Como é o caso de Samuel Lino, contratação mais cara da história do Flamengo que vem caindo nas graças da torcida pela primeira vez desde sua chegada ao clube. Anunciado por R$195 milhões, o ponta vem se encaixando no esquema do técnico português e assumindo a titularidade.

O técnico Leonardo Jardim foi contratado às vésperas da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, após a polêmica demissão de Filipe Luís, em março. O português, na sua estreia, conquistou o título após empatar por 0 a 0 no tempo normal e levar a melhor nos pênaltis.

De lá para cá, já são 10 partidas sob o comando do treinador, totalizado sete vitórias, dois empates e uma derrota. Neste período, nenhum time da Série A marcou mais gols que o Rubro-Negro. São 20 tentos.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação no Brasileiro

Com a goleada em casa pela Libertadores, o Rubro-Negro chega com moral para a caça ao líder Palmeiras no Brasileirão. O Flamengo é o atual segundo colocado na competição, com 20 pontos, seis atrás do Alviverde. O clube da Gávea tem um jogo a menos em relação aos rivais, contra o Mirassol, ainda sem data para ser realizado.

Próximo jogo:

Jogo: Flamengo x Bahia

Campeonato: Brasileirão - 12ª rodada

Data: 19/04 (domingo), às 19h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro.