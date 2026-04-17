Paquetá marca, Flamengo goleia I. Medellín e segue 100% na Libertadores

Nesta quinta-feira, o Flamengo goleou o Independiente Medellín, da Colômbia, por 4 a 1 pelo Grupo A da Copa Libertadores. Os gols do Mengão no Maracanã foram marcados Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro, enquanto Yony González fez para os colombianos.
Situação na tabela
Com o resultado, o Flamengo segue 100% na competição e lidera o Grupo A. O Independiente, por sua vez, é o terceiro colocado, com um ponto.
📋 Resumo do jogo
🔴⚫FLAMENGO 4 x 1 INDEPENDIENTE MEDELLÍN🔴🔵
🏆 Competição: Copa Libertadores - Grupo A - 2ª rodada
🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Perlaza (Independiente), Chaverra (Independiente), Luiz Araújo (Flamengo) e Cataño (Independiente).
🟥 Cartões Vermelhos: nenhum.
Gols
⚽ Lucas Paquetá, aos 15' do 1°T (Flamengo)
⚽ Yony González , aos 40' do 1°T (Independiente)
⚽ Bruno Henrique, aos 45' do 1°T (Flamengo)
⚽ Arrascaeta, aos 4' do 2°T (Flamengo)
⚽ Pedro, aos 51' do 2°T (Flamengo)
Arbitragem
- Árbitro: Andrés Matonte (URU)
🔴⚫ FLAMENGO
Rossi, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Danilo e Emerson Royal; Lucas Paquetá (Pedro), Evertton Araújo e Arrascaeta (Plata); Samuel Lino (Luiz Araújo), Bruno Henrique (De la Cruz) e Carrascal (Wallace Yan).
Técnico: Leonardo Jardim
🔴🔵INDEPENDIENTE MEDELLÍN
Chaux, Chaverra (Moreno), Ortiz, Londoño e Fabra; Mena (Palacios), Perlaza (Loboa), Serna e Yony González (Montaño); Chaverra (Cataño) e Fydriszewski.
Técnico: Alejandro Restrepo
Como foi o jogo
O Flamengo abriu o placar aos 15 minutos com um belo gol. Ayrton Lucas recebeu pela esquerda e encontrou Paquetá, que dominou no alto e acertou um chutaço rasteiro para fazer seu primeiro gol da carreira pela Libertadores. Aos 40 minutos, Yony González, ex-Fluminense, recebeu de Alexis Serna pela esquerda e tirou de Rossi para empatar.
Aos 45 do primeiro tempo, Arrascaeta carregou pela esquerda e serviu Bruno Henrique, que subiu no terceiro andar para marcar para o Fla. O camisa 27 retribuiu o uruguaio aos três do segundo tempo, quando serviu o meia, que chegou batendo na área para ampliar.
Aos 51, em contra-ataque, Luiz Araújo serviu na entrada da área para Pedro, que chutou de bico para marcar o quarto do Mengão.
Próximo jogo do Flamengo
Jogo: Flamengo x Bahia
Campeonato: Brasileirão - 12ª rodada
Data: 19/04 (domingo), às 19h30 (de Brasília)
Local: Maracanã