Flamengo oficializa a contratação de Michael, ex-Goiás

O Flamengo oficializou a contratação de Michael nesta segunda-feira. Através de suas redes sociais, o Rubro-Negro anunciou o novo reforço com lances do jogador na temporada passada.

Depois do atacante se despedir do Goiás nas últimas semanas, com vídeo especial nas mídias do clube esmeraldino, faltava apenas o anuncio oficial do Fla para confirmar o negócio. Para contar com Michael até 2024, o time carioca pagou cerca de R$ 35 milhões por 80% dos direitos econômicos.

Ele vai jogar para a Maior do Mundo. Ele vai jogar no Maior do Mundo. É… #MichaelÉDoMengão! pic.twitter.com/1ruPKWSuZ5 — Flamengo (@Flamengo) January 20, 2020

Michael era o principal alvo dos grandes clubes nesta janela de transferências. O atleta também chegou a despertar interesse em Corinthians e Palmeiras, mas os paulistas não chegaram a um acordo financeiro com o Goiás.

Em entrevista ao canal Fla TV, o jogador falou sobre a sensação de finalmente vestir a camisa do Rubro-Negro depois de tanta especulação. “Estou muito feliz por ser oficializado no Flamengo. Estou muito motivado. Espero poder retribuir todo o carinho da nação e dar muitas alegrias para eles também”, afirmou.

O novo reforço do Fla já estava no Rio de Janeiro na última semana e chegou até a realizar atividades físicas na academia do Ninho do Urubu com o uniforme do clube.

Destaque da Série B de 2018 e da boa campanha do Esmeraldino na Série A em 2019, o atacante de 23 anos somou 16 gols em 54 jogos na última temporada.