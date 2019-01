Flamengo oficializa a contratação de Bruno Henrique

Depois de uma longa e arrastada negociação, o Flamengo anunciou Bruno Henrique como reforço nesta quarta-feira em suas redes sociais. O atacante chega ao Mengão pelo valor de R$ 23 milhões, além do empréstimo do volante Ronaldo ao Santos por um ano.

O atacante de 28 anos desembarcou nesta terça-feira ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos antes de assinar contrato de três anos com o Flamengo. Na chegada ao aeroporto, alguns torcedores receberam-no e o jogador não deu entrevista para nenhum veículo por conta de uma orientação do novo clube.

A compra de Bruno Henrique foi acertada após o Santos aceitar receber os R$ 23 milhões parcelados em três anos. Além disso, foi acordado que Ronaldo chega com empréstimo e passe fixado em três milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões).

Depois de uma excelente temporada no Santos em 2017, marcando 18 gols no ano e sendo o líder técnico em campo ao lado do goleiro Vanderlei, Bruno Henrique não teve bom desempenho no ano passado, feito apenas dois gols na temporada. No Flamengo, o atacante brigará por posição diretamente com Vitinho, pelo lado esquerdo do setor ofensivo.