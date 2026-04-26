Corinthians remove cadeira de setor da Arena em ato após caso de racismo

O Corinthians promoveu, neste domingo, uma ação a fim de conscientizar a torcida sobre o racismo. A equipe paulista retirou, por tempo indeterminado, um assento onde ocorreu um caso de racismo no clássico contra o Palmeiras, no dia 12 de abril, pelo Campeonato Brasileiro.
A ação do Corinthians
No local que ocupava a cadeira, o clube colocou um adesivo com a frase: "Aqui, o racismo não tem lugar. E nunca terá". A mensagem é acompanhada de um QR Code, com orientações sobre como identificar, registrar e denunciar casos de racismo. De acordo com o clube, o mesmo código poderá ser amplamente encontrado em outros lugares do estádio.
"O Corinthians reforça: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Dentro e fora do estádio", escreveu o clube em publicação nas redes sociais.
O Corinthians tomou uma atitude simbólica e definitiva na Neo Química Arena: retirar por tempo indeterminado um assento do setor onde ocorreu um caso de racismo.
Mais do que um gesto, um posicionamento. Mais do que uma campanha, um compromisso permanente.
🪑❌ No lugar da… pic.twitter.com/UzZ2vid6hX
— Corinthians (@Corinthians) April 26, 2026
O que aconteceu?
Um torcedor no setor oeste da Arena cometeu injúria racial contra Carlos Miguel, goleiro do Verdão, durante o Derby que terminou empatado sem gols. Inicialmente, o clube havia perdido o mando de campo após julgamento pelo ocorrido, mas teve a pena revertida no fechamento do Setor Oeste Inferior, que será cumprida no clássico contra o São Paulo. Além disso, o Timão terá que pagar uma multa de R$ 80 mil.
O Timão entra em campo neste domingo para enfrentar o Vasco, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). A equipe de Diniz tenta sair da zona do rebaixamento e dar uma resposta ao torcedor no torneio nacional.
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