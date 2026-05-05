Com desfalques, Flamengo divulga relacionados para jogo da Libertadores

O Flamengo divulgou, nesta terça-feira, a lista dos jogadores relacionados para o jogo com o Independiente Medellín, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Atanasio Girardot, em Medellín (Colômbia).

Para a partida, o técnico Leonardo Jardim tem três desfalques confirmados que não apareceram na lista de jogadores que vão à Colômbia: os meias De Arrascaeta e Lucas Paquetá, e o volante Erick Pulgar.

Arrascaeta, que fraturou a clavícula no último compromisso pela Libertadores, passou por cirurgia e segue cronograma de recuperação junto ao departamento médico do Flamengo. Já Paquetá e Pulgar, em recuperação de suas respectivas lesões, trabalharam nos últimos dias em campo com a fisioterapia e não ficarão à disposição nesta quarta-feira.

Confira os relacionados do Mengão para a partida diante do Independiente Medellín, pela Libertadores! #Relacionados #DIMxFLA pic.twitter.com/XeVUmvLwAd — Flamengo (@Flamengo) May 5, 2026



Em contrapartida, o Rubro-Negro conta com o retorno de Carrascal. O atacante cumpriu suspensão no empate por 2 a 2 com o Vasco, no clássico válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e volta a ser opção para Leonardo Jardim.

Flamengo na Libertadores

Invicto na competição continental, o Flamengo é o líder do Grupo A, com sete pontos - dois a mais que o Estudiantes, segundo colocado, com 5. Na última rodada, o Rubro-Negro ficou no empate com o Estudiantes por 1 a 1, fora de casa.

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Veja os relacionados do Flamengo

Goleiros: Rossi, Dyogo Alves, Andrew.

Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Varela, Emerson Royal.

Zagueiros: Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, Vitão.

Meio-campistas: De la Cruz, Evertton Araújo, Jorginho, Saúl, Carrascal e Luiz Felipe.

Atacantes: Pedro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino.