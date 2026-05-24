CBF divulga áudio do VAR em análise de lance que gerou a expulsão de Carrascal contra o Palmeiras

Neste sábado, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã, em duelo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em lance decisivo para o andamento da partida, o meia Jorge Carrascal, do Flamengo, acertou um chute no rosto do zagueiro palmeirense Murilo e foi expulso com cartão vermelho direto aos 20 minutos de jogo, deixando o clube carioca com um jogador a menos até o final do jogo. Neste domingo, a CBF divulgou o áudio da análise do VAR do lance que gerou a expulsão, efetuada em campo pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda.

Análise do lance

"Cartão vermelho, ele sobe o pé lá no alto. Ele acerta a sola no rosto. Essa bola só é com a cabeça, não com o pé", falou Davi Lacerda assim que o lance ocorreu.

Na cabine do VAR, o árbitro Caio Max Augusto Vieira concordou com a decisão de campo e não recomendou a revisão.

"Apesar de ele atingir a bola, ele acaba acertando no peito e no rosto do adversário com as travas da chuteira, colocando em risco sua integridade. Segue sua decisão de campo.", afirmou.

Também na equipe da arbitragem de vídeo, a assistente Charly Wendy Straub Deretti corroborou com a aplicação do cartão vermelho direto.

"O fato dele jogar a bola não tira a intensidade e a forma que ele atinge, colocando em risco o adversário.", disse.

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Fim do jejum e liderança ampliada

Com a vitória sobre o Flamengo, o Palmeiras, além de ampliar sua liderança no campeonato para sete pontos em relação ao vice carioca, ainda quebrou um jejum de quase 11 anos sem vencer os Rubro-Negros no Maracanã. A última vitória palmeirense sobre o Flamengo no local havia sido no dia 6 de dezembro de 2015, pela 38ª rodada do Brasileirão daquele ano. Na ocasião, o Verdão venceu por 2 a 1, com gols de Dudu e Vitor Hugo, enquanto Pará marcou para os cariocas.

Com apenas uma rodada à ser disputada no Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo, o Alviverde garantiu que estará na liderança até a retomada das competições por clubes. Vale lembrar que o Flamengo possui um jogo a menos em relação aos líderes, podendo derrubar a vantagem de sete pontos para quatro.

Próximos jogos

Flamengo

Jogo: Flamengo x Cusco-PER

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e hora: 26 de maio de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Junior Barranquilla-COL

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e hora: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)