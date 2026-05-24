Com gol de Paulinho, Palmeiras faz três no Flamengo e aumenta vantagem

Jogando com um a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras quebrou um tabu de quase 11 anos e venceu o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã, na noite deste sábado, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco López, Allan e Paulinho fizeram os gols do Verdão.
O final da partida ficou marcado por uma confusão entre os jogadores após o terceiro gol, feito nos acréscimos. Paulinho marcou pela primeira vez desde seu retorno após lesão e, na comemoração, fez gesto de silêncio para a torcida do Flamengo, gerando tumulto entre os jogadores, que foram tirar satisfação.
Situação da tabela
Com este resultado, o Palmeiras chegou a 38 pontos, ampliando sua vantagem na liderança do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira abre sete pontos de diferença do Flamengo, que permanece com 31, em segundo lugar, tendo um jogo a menos que o time paulista. Com isso, o Verdão assegura a ponta da tabela antes da pausa para a Copa do Mundo.
📋 Resumo do jogo
🔴⚫ FLAMENGO 0 X 3 PALMEIRAS 🟢⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)
🏟️ Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: às 21h (de Brasília)
👥 Público: 71.205 torcedores
💰 Renda: R$ 7.748120,00
🟨 Cartões amarelos: Paquetá, De La Cruz, Wallace Yan e Léo Pereira (Flamengo); Andreas Pereira, Flaco López, Jhon Arias, Carlos Miguel e Paulinho (Palmeiras)
🟥 Cartão vermelho: Carrascal (Flamengo)
Arbitragem
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Gols
⚽ Flaco López, aos 37' do 1°T (Palmeiras)
⚽ Allan, aos 11' do 2°T (Palmeiras)
⚽ Paulinho, aos 49' do 2°T (Palmeiras)
🟢⚪ Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Mauricio) e Emiliano Martínez; Allan (Paulinho), Jhon Arias (Felipe Anderson) e Flaco López (Lucas Evangelista).
Técnico: Abel Ferreira
🔴⚫ Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Bruno Henrique), Jorginho (Saúl) e Paquetá (De La Cruz); Carrascal, Lino (Plata) e Pedro (Wallace Yan).
Técnico: Leonardo Jardim
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Jogando em casa, o Flamengo aproveitou o calor da torcida e começou o jogo pressionando o Palmeiras. Logo no primeiro minuto, Samuel Lino arriscou de fora da área, obrigando Carlos Miguel a fazer a primeira defesa. Na sequência, em cobrança de escanteio, Lino acionou Evertton Araújo na entrada da área, mas ele chutou fraco para fora. Aos 14 minutos, o Flamengo desperdiçou boa chance de abrir o placar.
O Rubro-Negro recuperou a bola após perda de Andreas Pereira, Paquetá tabelou com Samu Lino e recebeu de volta dentro da área. O meia finalizou com perigo, em cima de Carlos Miguel, que fez boa defesa. Pouco depois, após tentativa de cabeceio de Alex Sandro, Paquetá ficou com a sobra e mandou por cima do travessão. O Flamengo ficou com um a menos a partir dos 20 após expulsão de Carrascal devido a uma entrada com o pé alto em que atingiu Murilo no rosto.
O Palmeiras, por sua vez, teve sua chance mais perigosa aos 35 minutos. Marlon Freitas puxou o contra-ataque e acionou Flaco Lóepz, que abriu na esquerda com Andreas Pereira. O camisa 8 recebeu dentro da área e bateu para o gol. A bola desviou em Léo Pereira e passou raspando na trave. Na sequência, aos 37, Flaco López abriu o placar. Marlon Freitas viu Allan se infiltrando e lançou na área. O camisa 40 tocou para trás para o argentino, que ajeitou e finalizou para fazer 1 a 0.
Aos 43, Emi Martínez errou o passe no campo de defesa e deixou a bola com Lino, que ajeitou e finalizou de dentro da área, carimbando Gómez. Nos acréscimos, Marlon Freitas arriscou de longe e mandou por cima do travessão de Rossi.
Segundo tempo
Logo no início do segundo tempo, Samuel Lino arriscou fraco de dentro da área, mas Carlos Miguel caiu para fazer a defesa. O Palmeiras respondeu aos três, em um contra-ataque, mas Arias finalizou mal e para fora. Aos dez minutos, Paquetá levantou a bola na área em cobrança de falta, Samuel Lino desviou de cabeça e viu o goleiro palmeirense fazer grande defesa. A equipe visitante respondeu aos 11 minutos e ampliou a vantagem.
Allan puxou o contra-ataque desde o campo de defesa e acionou Arias na entrada da área. O colombiano arriscou o chute e carimbou a marcação. A bola sobrou para Allan, que pegou de ombro para mandar em direção ao gol e levar a melhor sobre Rossi para fazer 2 a 0. O Flamengo levou perigo aos 35 com Paquetá. Ele driblou a marcação na enrada da área e mandou perto do travessão.
Dois minutos depois, por pouco o Palmeiras não fez o terceiro. Mauricio avançou com espaço e soltou uma pancada da entrada da área. Rossi fez boa defesa e salvou o Flamengo. Na sequência, Plata acionou Pedro na área, o centroavante chutou travado em Gómez e ganhou o escanteio.
O Palmeiras fechou o placar aos 49 minutos, com gol de Paulinho, o primeiro do camisa 10 desde seu retorno após a cirurgia na perna direita. Jefté recebeu com liberdade pela esquerda, invadiu a área e serviu Paulinho, que fez o 3 a 0 para garantir os três pontos do Verdão.
Próximos jogos
🔴⚫ Flamengo
Jogo: Flamengo x Cusco-PER
Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)
Data e hora: 26 de maio de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
🟢⚪ Palmeiras
Jogo: Junior Barranquilla-COL x Palmeiras
Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)
Data e hora: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)