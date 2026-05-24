Vitória do Palmeiras quebra jejum de mais de uma década contra o Flamengo no Maracanã

O Palmeiras quebrou um jejum de quase 11 anos contra o Flamengo ao vencer o rival por 3 a 0 na noite do último sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco López, Allan e Paulinho foram os responsáveis pelo placar construído no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

A última vitória palmeirense sobre o Rubro-Negro no local havia sido no dia 6 de dezembro de 2015, pela 38ª rodada do Brasileirão daquele ano. Na ocasião, o Verdão venceu por 2 a 1, com gols de Dudu e Vitor Hugo, enquanto Pará marcou para os cariocas. Desde então, as equipes voltaram a se enfrentar mais 12 vezes: dez no Maracanã, uma no Luso-Brasileiro e outra no Mané Garrincha.

Com esse triunfo, o Palmeiras chegou a 50 vitórias sobre o Flamengo no retrospecto geral. Em 135 jogos, são 50 triunfos alviverdes, 38 empates e 47 derrotas. Essa também foi a primeira vitória do Verdão sobre o rival no Brasileirão sob o comando do técnico Abel Ferreira.

Agora, em 12 jogos, são uma vitória, cinco empates e seis derrotas. Contudo, com o português à beira do gramado, o Verdão já venceu o rival em jogo pela Copa do Brasil, pela Libertadores e pela Supercopa, o que já lhe rendeu dois de seus 11 títulos pelo clube que treina desde o fim de 2020.

O Palmeiras chegou ao seu 12° jogo de invencibilidade pelo Campeonato Brasileiro, a atual maior série sem derrotas na competição, seguido pelo Flamengo, com sete. Nas últimas 19 partidas pelo torneio nacional, o Verdão perdeu apenas uma vez (para o Vasco), somando 13 vitórias e cinco empates no período.

A vitória palmeirense também colocou fim à invencibilidade do Flamengo no Maracanã, no Brasileirão. O jejum durava desde outubro de 2024. No recorte, foram 29 jogos, com 20 vitórias e nove empates. Como visitante, o Verdão está invicto há seis partidas pelo Brasileirão e há dez no geral das competições.

Situação da tabela

Com este resultado, o Palmeiras chegou a 38 pontos, ampliando sua vantagem na liderança do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira abre sete pontos de diferença do Flamengo, que permanece com 31, em segundo lugar, tendo um jogo a menos que o time paulista. Com isso, o Verdão assegura a ponta da tabela antes da pausa para a Copa do Mundo.

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