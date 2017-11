Timão divulga selfie de comemoração do gol de Romero

O gol que abriu o placar no Derby deste teve uma comemoração no mínimo incomum. Autor do tento, o paraguaio Ángel Romero pegou um celular e tirou uma popular selfie ao lado de companheiros. O Corinthians terminou vencendo o rival Palmeiras por 3 a 2.

Aproximadamente uma hora após o confronto, o Timão divulgou através das redes sociais a foto clicada por seu camisa 11. Nela, aparecem os zagueiros Balbuena e Pablo, os volantes Camacho e Gabriel, e o atacante Jô, além, é claro, de Romero.

Com o resultado alcançado em um dos jogos mais esperados do ano, o Alvinegro ficou mais perto de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Faltando seis rodadas, para o final da competição, o Corinthians aparece na liderança, com 62 pontos, seis à frente do vice-líder Santos, e oito de vantagem para o agora quarto colocado Palmeiras.

Confira a tabela atualizada e as principais notícias do Brasileirão