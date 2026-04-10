Sem clube, Ramón Díaz acompanha estreia de Diniz pelo Corinthians

Ex-técnico do Corinthians, Ramón Díaz marcou presença no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, para assistir ao jogo do time contra o Platense, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida marcou a estreia de Fernando Diniz à frente do Timão.

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Ramón passou pelo Corinthians entre julho de 2024 e abril de 2025. Foram 60 partidas sob comando da equipe do Parque São Jorge, com 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas. Neste período, o clube conquistou o título do Paulista em cima do rival Palmeiras.

Após a demissão de Dorival Júnior, o auxiliar e filho de Ramón, Emiliano Díaz, chegou a se oferecer para assumir o comando do Corinthians. A diretoria alvinegra cogitou a possibilidade, mas descartou por entender que não haveria sentido em contratar de volta a comissão técnica por volta de um ano após a saída. No momento, Ramón e Emiliano estão sem clube.

O nome escolhido pelo presidente Osmar Stabile e pelo executivo de futebol Marcelo Paz para suceder Dorival foi o de Fernando Diniz. O treinador estava livre no mercado após a saída do Vasco, em fevereiro deste ano.