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Corinthians olha para mercado internacional, vê interesse de Emiliano e tem pressa por novo técnico

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(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
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Por Thais Bueno Cirino em São Paulo, SP

Publicado 06/04/2026 às 00:25 • Atualizado 06/04/2026 às 00:31

Por Tiago Salazar

O Corinthians já tem um candidato disposto a assumir o comando da equipe após a demissão do técnico Dorival Júnior, confirmada neste domingo após a derrota para o Internacional, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Trata-se de Emiliano Díaz, filho de Ramón Díaz, que chegou a treinar o clube entre 2024 e 2025.

O estafe de Emiliano Díaz deve entrar em contato com a diretoria do Corinthians, chefiada pelo presidente Osmar Stabile, segundo apurou a Gazeta Esportiva. O argentino nunca escondeu o carinho pelo clube e demonstrou interesse em ocupar o cargo deixado por Dorival Júnior.

Emiliano Díaz nunca foi treinador de um clube por si só. O profissional, ao longo da carreira, assumiu o papel de auxiliar técnico de Ramón Díaz. Esta seria a primeira experiência do argentino sozinho no comando.

O movimento passa muito mais por um interesse de Emiliano Díaz do que propriamente do Corinthians, que ainda irá avaliar outras possibilidades no mercado.

 

Clube olha mercado internacional

Internamente, o Corinthians está de olho no mercado internacional, conforme soube a reportagem. A diretoria alvinegra, porém, vê limitações no cenário, uma vez que o clube vive uma realidade financeira complicada, com uma dívida que se aproxima dos R$ 2,7 bilhões.

O Timão não estaria interessado em nomes que atuam ou atuaram no futebol brasileiro. A tendência, portanto, é que o clube busque um novo treinador fora do país.

Tal busca, porém, precisará se encaixar na realidade financeira do clube. Nesta temporada, o Corinthians adotou uma política de austeridade e não gastou com transferências de atletas. Além disso, ainda precisará pagar a multa de Dorival Júnior, que gira em torno de R$ 6 milhões.

E o Tite?

Tite, pelo histórico vitorioso no Corinthians, também agrada à cúpula corintiana e poderia ser uma exceção em relação ao desejo do clube. Apesar do trabalho ruim no Cruzeiro, o nome do treinador é lembrado com carinho por membros da diretoria.

O técnico está livre no mercado depois de deixar o Cruzeiro em março deste ano. Tite quase assumiu o comando do Corinthians antes da chegada de Dorival Júnior, mas sofreu uma crise de ansiedade e desistiu de retornar ao clube alvinegro.

Corinthians tem pressa para definir novo técnico

O Corinthians tem pressa para definir quem será o novo treinador da equipe. O clube entende que não terá tempo hábil para realizar uma análise aprofundada devido à sequência decisiva na temporada e traçou um perfil para o alvo pretendido.

A cúpula corintiana busca o perfil de um treinador que já conheça e entenda o tamanho do clube para que não seja necessário um longo período de adaptação. Neste sentido, outro nome cotado para o cargo é o de Sylvinho, atualmente no comando da seleção da Albânia.

Seguindo esta linha de raciocínio, o Corinthians olha com carinho para os nomes de Tite, Sylvinho e Emiliano Díaz, uma vez que os três já conhecem o clube e os bastidores. O clube ainda fará uma avaliação no mercado para buscar outros alvos, mas entende que não terá tempo para se aprofundar no tema.

O Corinthians, porém, só poderá acertar com um novo treinador mediante o pagamento da multa rescisória de Dorival Júnior. O clube busca um acordo com o técnico para acertar a quitação do valor de três salários da comissão técnica, que gira em torno de R$ 6 milhões.

Enquanto não acerta com um novo treinador, o Corinthians será comandado por William Batista, do sub-20. Ele treinará a equipe alvinegra na reapresentação desta segunda-feira.

Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)
Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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