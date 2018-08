Segundo jornal francês, Pedrinho interessa ao Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain estaria disposto a tirar o atacante Pedrinho do Corinthians. A notícia é do jornal francês L’Equipe, que ainda aponta a concorrência do Ajax, da Holanda, como um obstáculo para o clube de Neymar superar na negociação.

Para ficar com Pedrinho, o PSG provavelmente investiria alto. O valor da multa rescisória estipulada no contrato do jogador (válido até o final de 2020) é de € 50 milhões (R$ 217,2 milhões).

Detentor de 70% dos direitos econômicos de Pedrinho, o Corinthians nega que já tenha sido procurado pelo clube francês, mesma postura do estafe do prata da casa.

Aos 20 anos, Pedrinho apareceu com destaque na Copa São Paulo de 2017 e já acumula 50 jogos como profissional, com três gols marcados. Após superar um problema de déficit nutricional, ele se firmou como titular do time de Osmar Loss a partir da contusão do centroavante Jonathas.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com