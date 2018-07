Empresário diz que Pedrinho recebeu sondagens de até R$ 110 milhões

O meia Pedrinho já recebeu sondagens que chegam a 25 milhões de euros (R$ 110 milhões) pelos seus direitos econômicos, de acordo com o seu empresário, Will Dantas. Alvo recente do Ajax-HOL, em negociação intermediada pelo agente Giuliano Bertolucci, o jogador tem despertado interesse de equipes europeias, mas o Corinthians parece disposto a abrir negociação apenas por um valor próximo ao de 50 milhões de euros (R$ 221 milhões).

“O que aconteceu foi que o Bertolucci, que tem uma parceria com a gente, trouxe uma sondagem na casa dos 20 milhões de euros do Ajax pelo Pedrinho. Mas o Corinthians já me disse que só começa a negociar por um valor próximo ao da multa rescisória, que é 50, então não foi para frente”, disse Dantas à Gazeta Esportiva, confirmando a informação inicial dada pelo GloboEsporte.com.

Confiante na capacidade do garoto, o clube disse que só ouviu essa sondagem por meio do próprio empresário, sem contato direto do clube holandês. Segundo Will Dantas, a Udinese, cerca de dois meses atrás, disse que poderia pagar entre “20 e 25 milhões de euros” pelo jogador, em outra sondagem, mas também não ficou próxima de satisfazer o que o Timão quer pelo canhoto.

Mesmo colocado na condição de reserva do paraguaio Romero, Pedrinho é visto como a maior joia da sua geração vinda das categorias de base do clube. É consenso que, com um contrato mais longo (até o final de 2020) e a multa mais alta, o clube tem poder de barganha para esperar uma oferta mais polpuda.

Pesa a favor disso também as saídas de atletas por valores baixos nos últimos meses, como o volante Maycon (R$ 28 milhões) e o zagueiro Balbuena (R$ 17 milhões). Para efeito de comparação, a dupla, já campeã de dois Paulistas e um Brasileiro pelo clube, custou apenas 1/4 do que o Santos vai receber pelo jovem Rodrygo, de 17 anos, negociado com o Real Madrid.

“Não dá para saber quando vai vir. Ele vem sendo observado por grandes clubes da Europa e, você sabe, se um dia eles vierem para levar, levam”, continuou o empresário do garoto, que se disse tranquilo quanto a um possível menor aproveitamento de Pedrinho no segundo semestre. “Isso não compete a mim, seria antiético comentar essa decisão”, resumiu.

