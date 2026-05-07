Herói do Corinthians em empate com o Santa Fe, Gustavo Henrique valoriza "ponto importante"

O Corinthians arrancou um empate no fim contra o Santa Fe, na noite desta quarta-feira, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, que aconteceu no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (COL). O zagueiro Gustavo Henrique foi o responsável por marcar nos acréscimos e colocar um ponto na bagagem do Timão.

"Fico muito feliz pelo momento. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de vestir essa camisa, poder participar de um torneio tão grande como esse e sendo muito importante para a nossa equipe. É sempre o meu objetivo tentar ajudar da melhor forma, assim como todos. Sabíamos que seria um jogo muito difícil, mas conseguimos empatar ali no finalzinho e conquistar esse ponto muito importante de volta para o Brasil", disse ao Paramount+.

Rodallega abriu o placar para o Santa Fe aos 14 minutos do segundo tempo. Quando parecia que o resultado estava definido, Gustavo Henrique apareceu de cabeça e deixou tudo igual nos acréscimos, evitando a segunda derrota do Corinthians sob comando de Fernando Diniz.

O duelo terminou quente. Após o apito final, jogadores do Santa Fe foram para cima do goleiro Hugo Souza, e o clima esquentou. Gustavo Henrique revelou que não viu o que aconteceu realmente, mas que a comissão do Corinthians tentou apaziguar a situação.

"Não consegui ver o que aconteceu, na verdade. Só vi pessoal correndo para cima do Hugo e a nossa equipe começou a correr para a gente se proteger. Coisas que acredito que estavam com a cabeça quente. Felizmente para nós, mas innfelizmente acabaram tomando o gol e os nervos vão lá em cima. Tentamos apaziguar para que não aumentasse a confusão", seguiu.

Situação do Corinthians na Libertadores

Com este resultado, o Timão se mantém na liderança do Grupo E, com dez pontos em quatro jogos. O Santa Fe, por sua vez, fica com dois pontos, na terceira posição. A equipe de Diniz pode confirmar a vaga nas oitavas em caso de empate ou derrota do Peñarol contra o Platense nesta rodada.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).