Roger volta a marcar e finda jejum do ataque do Corinthians

Fazia tempo que um atacante não marcava gol com a camisa do Corinthians. Roger foi às redes aos 46 minutos do segundo tempo nesse domingo e, por pouco, não acabou como herói de uma virada alvinegra, não fosse o gol de empate do Vitória logo depois, ainda nos acréscimos na partida disputada no Barradão.

É verdade que Pedrinho foi o responsável pela classificação do Timão às finais da Copa do Brasil com um belo gol sobre o Flamengo, mas o jovem não é considerado, de fato, um atacante de origem. A revelação da base do Corinthians é vista como um jogador de meio de campo, que pode atuar pela beirada, se aproximando da área.

Tratando-se de atacantes genuínos, referências na frente, o último tento corintiano havia sido marcado também por Roger, no longínquo 5 de setembro, durante a derrota para o Ceará por 2 a 1, no Castelão. Resultado que levou que determinou a demissão do técnico Osmar Loss, à época.

“Vale lembrar o gol do camisa 9. Todos vinham cobrando a falta do gol do atacante, hoje (nesse domingo), o Roger acaba fazendo o gol e acaba levando cartão, vai fazer falta, ele e o Clayson, mas não vai mudar nada para a gente buscar a vitória”, chegou a lembrar Jair Ventura, logo após o empate em Salvador, sem esquecer que sua dupla advertida pelo árbitro Rafael Traci não poderá enfrentar o Bahia, sábado, em Itaquera.

“Eu estou feliz pelo gol, graças a Deus, depois de um tempo sem jogar”, comemorou o centroavante, em entrevista à TV Globo.

Puxando ainda mais a lista, antes do revés para o Ceará, um atacante do Corinthians só balançou o barbante adversário nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, na vitória por 2 a 1, em Itaquera. E adivinha de quem foi o autor da proeza? Roger, de novo. Foi dele o segundo gol na partida que culminou com a eliminação corintiana. Frente ao Colo-Colo, do Chile.

Resumindo, Ángel Romero não marca um gol desde seu hat-trick em cima do Vasco, dia 29 de julho. Clayson vive jejum desde a segunda rodada do Brasileirão, quando deixou sua marca em cima do Paraná, dia 22 de abril.

Daqueles que costumam receber menos oportunidades, ou quase nenhuma em alguns casos, Jonathas até agora só marcou um gol, este contra o São Paulo, no Morumbi, no Majestoso do dia 21 de julho. Emerson Sheik não faz o seu desde 14 de março, dia em que fez do Deportivo Lara sua vítima, na Libertadores. Matheus Matias e Sérgio Diáz seguem zerados.

