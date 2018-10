Roger detona árbitro por falta na origem do gol do Vitória

Roger entrou no segundo tempo na partida contra o Vitória e marcou o gol da virada do Corinthians já aos 46 minutos. O centroavante tinha tudo para terminar a noite em Salvador como herói. Mas, o Timão acabou levando o empate na sequência, e a indignação foi geral, principalmente pela falta assinalada pelo árbitro paranaense Rafael Traci que originou o tento rubro-negro.

“Seu estou feliz pelo gol, graças a Deus, depois de um tempo sem jogar. Agora, não tem como não falar: a falta que ele deu, que fui na bola com o Jeferson, depois eles reclamam que nós simulamos, que jogador brasileiro simula. Na hora que ele parar de dar essas faltas, nós vamos parar de simular. Eu tomei a frente do Jeferson, sou maior que ele, não tem como, no corpo eu vou ganhar, e eu tomei a bola”, criticou o jogador do Corinthians, advertido por reclamação.

“Depois, não querem que a gente reclame, ‘ah, vocês se jogam eu dou amarelo’. Eu falei para ele assim: ‘quando você me viu simulando?’. E ele me deu amarelo. Então, não tem como. Está difícil, temos de continuar, mas hoje ele errou”, concluiu, à TV Globo.

Roger não ia às redes desde 5 de setembro, quando marcou um gol na derrota para o Ceará, no jogo que acabou sendo determinante para a demissão de Osmar Loss. Desde então, o camisa 9 entrou em campo em apenas mais quatro partidas. Sábado, contra o Bahia, Roger não poderá jogar por ter de cumprir suspensão.