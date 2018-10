Jair garante que Mano não sabia escalação do Corinthians: “É um blefe”

O Corinthians empatou com o Vitória nesse domingo, mas a final da Copa do Brasil ainda é algo muito vivo no clube. Em entrevista coletiva no estádio do Barradão, Jair Ventura falou sobre a surpreendente declaração do zagueiro cruzeirense Léo.

Na ocasião, após o título dos mineiros, o jogador revelou que Mano Menezes teria descoberto as alterações que Jair faria na escalação corintiana para a finalíssima antes mesmo da quarta-feira, data do confronto.

“Isso não tem possibilidade nenhuma, porque nem meu auxiliar sabia. Não tem possibilidade nenhuma. É um blefe”, apostou o treinador do Corinthians, que fechou todos os treinos da semana de véspera de decisão e, inclusive, mesmo depois da derrota, admitiu que sequer treinou a equipe que iniciou o confronto naquela oportunidade.

Em entrevista à Espn Brasil, Léo chamou atenção ao dizer sobre a informação privilegiada. O atleta da Raposa chegou a dizer que a equipe treinou ciente de que os paulistas começariam o embate com Emerson Sheik e Jonathas no ataque.

“A gente já estava imaginando uma mudança para esse segundo jogo, um Corinthians um pouco mais ofensivo, um pouco mais à frente. O Mano, sem esconder nada, ele tinha essa ideia que o Corinthians viria com Sheik na direita, o Romero na esquerda e O Jonathas centralizado e o Jadson fazendo o meio. Ele já sabia, praticamente, no dia anterior ao jogo contra o Corinthians e passou para nós essa informação, e pudemos treinar”, disse Léo.