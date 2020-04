Ramiro defende Tiago Nunes e admite que pressão é maior no Corinthians

Tiago Nunes tem resistido a muitas críticas no comando do Corinthians, principalmente de ex-jogadores do clube, que não têm poupado o treinador.

A Gazeta Esportiva ouviu Ramiro sobre o assunto, em entrevista exclusiva por telefone, e o meio-campista, que pertence ao elenco alvinegro atualmente, fez sua análise sobre o momento conturbado.

“Isso eu acho que se cria muito quando os resultados não aparecem. Com derrota, fase ruim, acaba se criando alguns monstros, alguns culpados, e o treinador, na maioria das vezes, é o primeiro a sofrer essas críticas”.

Tiago Nunes percebeu que no Corinthians tudo toma uma proporção muito grande e que as informações internas nem sempre são preservadas. Ramiro acredita que o técnico esteja passando justamente por esse período de adaptação.

Ele está sentindo na pele como é em um clube do tamanho do Corinthians, mas ele está preparado, ele sabia o tamanho dessa responsabilidade. No futebol, não se vive só de momentos positivos, cabe a nós termos força e aprender. Eu compactuo com a ideia de querer voltar o mais rápido possível para mudar essa ideia, essa imagem que se tem.

Ramiro, aliás, usou o exemplo da própria experiência para explicar por que vê com naturalidade essa fase pela qual Tiago Nunes está tendo de encarar.

“Eu senti isso também (quando cheguei no clube). Já sentia antes, mas quando você vem, você sente na pele. Normal, né? Até por estar no centro do país, São Paulo é praticamente nossa capital, a dimensão das coisas aqui é muito maior”.

Em fase final da recuperação de um problema no ligamento medial do joelho direito, o ex-gremista deve ficar à disposição assim que o futebol for retomado, como contou o preparado físico Michel Huff, também em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.