Corinthians conta com 3 reforços certos para quando o futebol voltar

O Corinthians ainda não sabe quando voltará a disputar competições ou até mesmo a treinar no CT Joaquim Grava, mas uma coisa é certa: Tiago Nunes receberá três ‘reforços’ para a sequência do trabalho.

O trio não está atrelado a nenhuma negociação. Trata-se de Ramiro, Danilo Avelar e Léo Santos. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o preparador físico do clube, Michel Huff, garantiu que os três jogadores estarão liberados e à disposição do treinador.

Nós temos o Ramiro, o Avelar, que é um jogador que está retornando de lesão, teve uma pubalgia considerável, o próprio Léo Santos está retornando de uma lesão bem grave. Não me preocupo com esses três jogadores, porque acredito que vão estar em um nível muito igual aos outros jogadores que não vêm treinando e vêm fazendo só essas atividades em casa.

“Acredito que são jogadores que já estavam em fase final de recuperação. O único que não participava de treinamentos era o Léo Santos, mas que vem tendo o acompanhamento da fisioterapia neste período sem atividades. Ele vem mantendo a treinabilidade e tem dado uma boa resposta. Quando retomarmos os treinamentos, ele deve ser inserido nesse contexto”.

Ramiro sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito durante a partida contra a Ponte Preta, na terceira rodada do Campeonato Paulista, dia 30 de janeiro.

Danilo Avelar sentiu dores ainda durante a pré-temporada, quando foi diagnosticado com pubalgia. O lateral, que deve ser utilizado como zagueiro por Tiago Nunes, sequer estreou em 2020.

Léo Santos passou por duas cirurgias. A primeira no joelho direito, em abril do ano passado, por causa de uma tendinite patelar. A recuperação, em tese, custaria ao menos três meses. Em setembro, porém, uma fratura no mesmo joelho fez com que o beque passasse por nova cirurgia.

“Acredito que (os três) estarão no grupo juntamente com todos os outros”, concluiu Michel Huff.