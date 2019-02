Presidente do Corinthians afirma que Romero “não quer renovar”

Parece que a história do paraguaio Ángel Romero chegou mesmo ao fim no Corinthians. De acordo com o presidente do Timão, Andrés Sanchez, o maior artilheiro da Arena não tem o desejo de renovar com a equipe do Parque São Jorge – o contrato do jogador vai até julho deste ano.

“O Romero não quer renovar. Porque é um direito dele”, afirmou o mandatário ao SporTV, isentando os empresários do atleta de culpa.

“Estão culpando o Bruno Paiva (sócio da OTB Sports). O Bruno Paiva é complicado mesmo. Mas nessa negociação do Romero ele não tem culpa. Desde o primeiro dia que ele virou o empresário do Romero, eu falei: ‘não pago comissão’. Por quê? Porque estou há um ano negociando com o jogador, faltam seis meses, ele vira o empresário e eu vou pagar comissão? Porque hoje empresário vai lá e dá um milhão para um jogador, quinhentos mil, dois milhões, cinco milhões para pegar a procuração. E eu não achava justo pagar isso. Ele disse: ‘Não, Andrés, você tem razão, está tudo bem’. Não tem que chamar ele (Romero) de mercenário, não tem que ficar bravo com ele, não tem que nada”, concluiu.

Romero está afastado do Corinthians por opção do clube, desde o início da temporada, justamente pela falta de entendimento nas tratativas que dizem respeito a sua renovação. O paraguaio ainda não entrou em campo neste ano de 2019.