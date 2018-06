Na Rússia, Cássio posta agradecimento a preparador do Corinthians

O goleiro Cássio não deixou a distância entre o Brasil e a Rússia, onde está com a Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo, impedi-lo de se despedir do profissional com quem mais conviveu no Corinthians. Por meio das suas redes sociais, o camisa 12 postou um agradecimento ao preparador Mauri Lima, com quem esteve desde que chegou ao clube, novo contratado do Al-Wehda, da Arábia Saudita, clube do técnico Fábio Carille.

“Quero aqui desejar todo sucesso do mundo para uma pessoa que foi fundamental para que eu tivesse hoje onde estou e pudesse ter conquistado tantas coisas em minha profissão. Mauri, foram seis anos e meio de muita convivência, lições, aprendizados, luta e amizade”, disse o arqueiro, dedicando sua convocação em parte aos treinamentos com o profissional.

“Espero que você siga sua carreira de maneira brilhante nesse novo desafio. Cresci muito como pessoa e como profissional trabalhando a seu lado. Que Deus siga te abençoando e meu MUITO OBRIGADO por tudo. Um grande abraço Mauri”, concluiu Cássio.

Bancado por Mauri em 2012 para assumir a vaga de titular em meio à disputa da Libertadores da América, Cássio teve uma rusga pública com o preparador em 2016. Após perder o posto para Walter por indicação do mesmo Mauri, fez reclamações à imprensa. Pouco depois, no entanto, se arrependeu e voltou a consolidar o laço no ano passado, quando recuperou seu melhor futebol e consolidou-se entre os maiores goleiros da história alvinegra.