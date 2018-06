Time de Carille contrata preparador de goleiros do Corinthians

O Corinthians sofreu mais uma baixa por causa de Fábio Carille. O ex-treinador do Timão contratou o preparador de goleiros Mauri Lima para o Al-Wehda, da Arábia Saudita. O profissional estava no time paulista há dez anos.

Depois de Carille ter levado o prepardor físico Walmir Cruz e o olheiro Mauro da Silva para o futebol árabe, a direitoria do clube do Parque São Jorge já temia a saída de Mauri Lima.

Dênis Lupp, chefe do CIFUT (Centro de Inteligência do Futebol), também está deixando o Timão para se juntar ao ex-técnico do atual campeão brasileiro e bicampeão paulista.