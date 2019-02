Méndez é aprovado em exames e fica livre para assinar com o Corinthians

O zagueiro Bruno Méndez foi aprovado nos exames médicos realizados na manhã desta terça-feira, na clínica do Dr. Joaquim Grava, consultor médico do Corinthians, e está liberado para assinar contrato com o Alvinegro. Revelado e atleta do Montevideo Wanderers até o momento, o jogador deve firmar um vínculo por cinco anos com o clube do Parque São Jorge e tornar-se o 11º reforço da temporada.

Capitão da seleção uruguaia no Sul-Americano Sub-20, encerrado há uma semana e que contou com a participação do lateral esquerdo Carlos na Seleção Brasileira, também atleta do Corinthians, Méndez chamou atenção mesmo quando convocado para defender a seleção principal de seu país nos amistosos contra França e Brasil, no fim do ano passado.

O novo reforço alvinegro foi justamente titular diante da equipe de Tite, em Londres. No fim, o Brasil venceu por 1 a 0 graças a gol de pênalti convertido por Neymar.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Agora, fica a expectativa para saber se Bruno Méndez será o 26º e último jogador a ser inscrito por Fábio Carille para a disputa do Campeonato Paulista. A data limite é 1º de março. Após isso, quatro trocas serão permitidas apenas a partir das quartas de final.

Carille também já demonstrou vontade em inserir Sérgio Díaz nessa lista, mas uma vaga será aberta diante da ausência de Gabriel, volante que passará por uma cirurgia nesta quarta e ficará pelo menos três meses afastado dos jogos. Boa oportunidade para a dupla que aguarda chance.

Na Copa Sul-Americana, Bruno Méndez não poderá ajudar o Corinthians por pura falta de comunicação entre o clube brasileiro e a equipe de Montevidéu. Mesmo sem ter entrado em campo pela competição, o fato do Wanderes ter enviado à Conmebol sua lista de inscritos com Bruno Méndez impede de defensor de atuar por qualquer outro time na atual edição do torneio.

Bruno Méndez chega para um setor que já conta com Henrique, Manoel, Léo Santos, Pedro Henrique e Marllon. Sua contratação, aliás, tem muita relação com a expectativa de venda de Léo Santos na próxima janela de transferência.

Antes reforço uruguaio, a diretoria corintiana fechou com o zagueiro Manoel, o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Júnior Urso, Ramiro e Richard, o meia Sornoza e os atacantes André Luis, Boselli, Gustavo Silva e Vagner Love.