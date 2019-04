Love se vê como privilegiado após marcar mais um gol de título para o Corinthians

Confira este e outros vídeos em

O atacante Vagner Love não escondeu a emoção em marcar o gol que garantiu a vitória do Corinthians para cima do São Paulo e, consequentemente, o tricampeonato paulista. A sensação, no entanto, não é uma novidade para o centroavante do amor. Em 2015, ele já havia feito o tento do empate diante do Vasco que assegurou o título corintiano no Campeonato Brasileiro de 2015.

“Privilegiado. Estava sentindo isso. Consegui fazer o gol do título, mas não faria nada sem meus companheiros. Quando eu voltei para o Corinthians, eu falei que queria ganhar títulos. Eu falei na primeira entrevista, eu estava chegando no Corinthians para essas possibilidades e hoje fui muito feliz, fomos muito felizes. Muito feliz em ter feito o gol e ajudado o Corinthians a ganhar mais um título. Espero que seja o primeiro de muitos”, disse ao SporTV.

Aos 34 anos, Love chegou ao Corinthians no começo da temporada para viver uma novidade em sua carreira. Após rodar por mais de 10 clubes, o camisa 9 atendeu o pedido de Fábio Carille e sua comissão técnica para atuar aberto pelo lado do campo.

“No começo era uma novidade para mim, porque nunca havia jogado nessa posição, aberto. Eu não tinha essa adaptação. O Carille e comissão técnica foram conversando comigo para eu jogar ali. Acho que eu venho ajudando e hoje eu fui abençoado com o gol”, analisou.