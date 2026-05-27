Autor de gol, Paquetá valoriza vitória do Flamengo após derrota

Autor do terceiro gol da vitória do Flamengo sobre o Cusco por 3 a 0 nesta terça-feira, Lucas Paquetá comemorou o triunfo e valorizou a possibilidade de liderança geral na competição. O meia também relembrou a derrota para o Palmeiras no último sábado e destacou a dificuldade em jogar com um a menos após a expulsão de Carrascal.

"Vencer é sempre importante. Sabíamos que hoje poderíamos chegar a uma marca que nos colocaria como líderes gerais, para decidirmos os jogos de mata-mata e casa, e estamos perto disso", disse à ESPN.

"É sempre uma emoção marcar por essa camisa. As coisas têm acontecido bem, estamos jogando bem. Apesar da derrota no sábado, a gente sabe da dificuldade que foi jogar com um a menos, mas já viramos a chave, vencemos hoje. Agora é descansar para o próximo jogo antes de pensar em Copa", acrescentou.

Além de Paquetá, o também convocado à Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, Danilo, também citou a derrota para o Palmeiras e frizou ter sido um resultado "atípico".

"É importante darmos uma resposta logo, independente se é outra competição. Temos que manter a sinergia, demonstrar que foi um resultado atípico pelas condições de jogo e que estamos firmes na nossa trajetória", declarou.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Responsável pelos outros dois gols do Flamengo na vitória desta terça, Bruno Henrique comemorou a possibilidade de liderança geral na Libertadores e citou a dificuldade de enfrentar o Cusco, que já não disputava nada na competição.

"Claro que jogar contra uma equipe que não tem mais pretensões é bem mais fácil para eles. Somos nós que temos que impor o ritmo, finalizar, correr mais do que corremos para fazer os gols. Sabemos que chegar em primeiro geral é difícil. Quando começamos a Libertadores em Cusco, o objetivo era pontuar o máximo possível para isso. Agora é secar os outros que estão próximos da gente para garantirmos a liderança geral", concluiu.

Situação do grupo

Assim, o Flamengo chega a 16 pontos na primeira posição do grupo A, já classificado às oitavas de final e sonha com a liderança geral da competição. Para isso, torce para que Independiente Rivadavia e Rosário Central não vençam seus duelos respectivamente por seis e quatro gols de diferença.

Próximo jogo