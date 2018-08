Loss já projeta “escalada” no Brasileiro após reação corintiana

O Corinthians conquistou três vitórias consecutivas após ser derrotado por 3 a 1 pelo rival São Paulo, no Morumbi. Animado com a recuperação da sua equipe, que superou Cruzeiro (2 a 0), Vasco (4 a 1) e Chapecoense (1 a 0) com seis gols do atacante paraguaio Ángel Romero, o técnico Osmar Loss já vislumbra as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro.

“Não vamos abrir mão do Brasileiro de forma alguma. A nossa caminhada é longa, dura, mas possível. Mantendo o aproveitamento, faremos a escalada. Não sei em que momento, mas, continuando assim, escalaremos”, confiou Loss.

O Corinthians atualmente ocupa a sétima colocação da Série A, com 25 pontos ganhos, nove de desvantagem para o líder Flamengo. A distância faz com que a prioridade da equipe sejam as Copas do Brasil e Libertadores da América.

Loss, por exemplo, cogita poupar jogadores contra o Atlético-PR, no sábado, pelo Brasileiro. Afinal, o Corinthians enfrentou a Chapecoense na quarta-feira, pela Copa do Brasil, e já em 8 de agosto estará em Santiago para enfrentar o Colo-Colo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

“Vamos observar os atletas amanhã. O menor período de descanso do futebol brasileiro é o de hoje para sábado. É natural que a gente avalie. Se houver algum jogador que tenha risco de lesão, poderemos fazer modificações”, confirmou o técnico.

Seja como for, a melhor do Corinthians não serviu apenas para o seu técnico passar a confiar em uma “escalada” no Campeonato Brasileiro. Também fez com que Osmar Loss ganhasse estabilidade no cargo.

“Estou em evolução. Não penso que estou pronto. Treinador está constantemente em evolução. Na minha vida inteira, fui treinador de categorias de base. Depois, dei uma condição boa para as equipes de que fui auxiliar. Hoje, o horizonte é diferente. Estou evoluindo a cada dia”, disse o sucessor de Fábio Carille.

Confira o boletim do Corinthians:

