Romero estende marca goleadora e assume artilharia da temporada

O atacante Ángel Romero deu sequência à sua série goleadora na noite desta quarta-feira ao marcar o único gol da vitória do Corinthians sobre o Chapecoense, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o seu sexto nas últimas três partidas da equipe. Contente com o feito, o paraguaio ainda desbancou Rodriguinho da posição de maior artilheiro do clube na atual temporada.

“Depois da parada da Copa a gente trabalhou muito, sabíamos que estávamos cometendo muitos erros. Agora estamos muito bem, jogando fácil e eu chegando aos gols, que são muito importantes para mim”, disse o atacante, agora com 12 tentos na atual temporada, um a mais que o armador negociado com o Pyramids-EGI, pulverizando uma diferença que era de cinco até uma semana atrás.

“A gente vai a Chapecó fazer tudo para passar a fase seguinte”, continuou o jogador, que deu ao Timão a vantagem do empate no jogo da volta, marcado para o dia 15 deste mês, na Arena Condá. Uma vitória simples dos catarinenses leva a decisão para a disputa de pênaltis.

O jogador, que marcou sete vezes desde a retomada do futebol nacional após a parada para a Copa do Mundo, também ampliou sua vantagem sobre Jadson entre os artilheiros da Arena. Ele agora tem 27 contra 21 marcados pelo camisa 10, que também é o segundo maior goleador do ano ainda ativo no elenco, com dez tentos marcados.

Tudo isso precisando voltar para marcar o lateral esquerdo Bruno Pacheco quando Pedrinho, visivelmente cansado, foi deslocado para a zona central de armação. Ovacionado ao final da partida, Romero foi eleito pela organização o melhor jogador em campo e explicou para quem foi sua comemoração, imitando o ato de escovar os dentes.

“Foi para a minha dentista”, relatou o jogador, que tem algumas fotos em suas redes sociais ao lado da Dra. Rana, que cuida da sua saúde bucal. Agora, assim como o restante do elenco, Romero terá dois dias de descanso até a partida de sábado, às 21h (de Brasília), contra o Atlético-PR, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.