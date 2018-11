Justiça suspende penhora da taça do Mundial do Corinthians

Na tarde desta sexta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou uma liminar que suspende a penhora da Taça do Mundial do Corinthians. A decisão foi divulgada pelo próprio Timão, que volta a ter posse do troféu conquistado em 2012.

O ofício emitido é válido até que o recurso seja julgado pelo TJ-SP. A equipe paulista deve aproximadamente 2,5 milhões de reais ao Instituto Santanense de Ensino Superior, mais conhecido como UniSantan’Anna. A taça havia sido penhorada pela justiça na última quinta-feira.

“Com a ressalva de que se cuida de situação especial e excepcional, e em face da relevância da argumentação, concedo o efeito suspensivo pleiteado, inclusive para suspensão da ordem de penhora, até a decisão da Douta Turma Julgadora”, afirmou o relator Paulo Pastore Filho, em despacho oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Anteriormente, a Universidade já havia acionado a Justiça tentando bloquear o prêmio do vice-campeonato da Copa do Brasil e da venda do meia Rodriguinho, vendido ao Pyramids FC, do Egito. O Corinthians tentou um acordo com o Instituto, porém não teve êxito.

Confira a nota oficial do clube:

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que a decisão que determinou a penhora da Taça do Mundial de Clubes de 2012 foi liminarmente suspensa por ordem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que acatou o agravo de instrumento com pedido suspensivo interposto pelo clube“.

