Santos provoca Corinthians por penhora da taça do Mundial

A polêmica sobre a penhora da taça do Mundial de Clubes do Corinthians segue repercutindo e o Santos não perdeu tempo, aproveitando para provocar o rival.

Através das redes sociais, o Peixe publicou uma foto das suas taças conquistadas em 1962 e 1963, ressaltando que elas estão seguras no Memorial das Conquistas, na Vila Belmiro. Confira abaixo:

As taças dos mundiais do Peixe estão SEGURAS na Vila Belmiro. O Memorial das Conquistas está aberto de terça a domingo, das 9h às 18h. #SóAvisando 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/SNtxBbyRrS — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 8 de novembro de 2018

O Corinthians foi notificado oficialmente nesta quinta-feira sobre a penhora da taça do Mundial de 2012 por causa de uma dívida de R$ 2,48 milhões com o Instituto Santanense de Ensino Superior. Agora, o Timão garante que vai pagar e acabar com o problema.

A faculdade já havia tentado bloquear parte do prêmio que o Corinthians tinha a receber da CBF pelo vice-campeonato da Copa do Brasil, mas a ação não deu certo, pois os R$ 20 milhões caíram na conta alvinegra antes da atitude da universidade.