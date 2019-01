Jovem pego com maconha pode atrapalhar ida de Manoel ao Corinthians

A negociação do Corinthians com o zagueiro Manoel, bastante adiantada no final da última semana, ganhou um novo empecilho. O jovem zagueiro Cacá, do Cruzeiro, foi pego com maconha pela Polícia Militar (PM-MG) em Belo Horizonte e tornou-se um caso disciplinar inesperado pela Raposa. Sem saber como e quando poderá contar com o jovem atleta, o clube atrasa a liberação de Manoel, outro nome da posição, ao Timão.

O empecilho, que não chega a ser algo definitivo para a negociação, surge porque os cruzeirenses não esperavam perder dois nomes do setor. Não há definição sobre a punição ao garoto Cacá, mas existe a possibilidade de uma suspensão. O atleta chegou a assumir que consumiu a droga, um agravante.

O jogador foi flagrado pela polícia na região da Pampulha, na madrugada do último domingo, na região da Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, em seu carro. A quantidade de droga não foi informada pela polícia, mas o jogador teria dito que tinha fumado o cigarro de maconha na região central de Belo Horizonte

Manoel, por sua vez, já tem certo para si que será jogador do Corinthians em 2019 e mantém previsão de chegada a São Paulo para terça-feira. No momento, o jogador não tem interesse em continuar no clube mineiro, onde seria apenas a quarta opção no setor, atrás de Dedé, Léo e Murilo. O Cruzeiro, porém, faz jogo duro para liberar até definir como proceder com o incidente.

Esse é o segundo percalço pelo qual passa a negociação, atrapalhada pelo alto salário do jogador até que a cúpula da Raposa, então, topou arcar com 30% dos R$ 450 mil de salário do atleta enquanto ele estiver no TImão. Portanto, o acordo prevê que Manoel receberá R$ 315 mil do alvinegro e R$ 135 mil dos mineiros até dezembro.