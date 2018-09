Jair Ventura pode ter até cinco reforços para estreia no Corinthians

Anunciado como novo técnico do Corinthians, Jair Ventura já tem notícias a se comemorar. Recuperados de lesões, Pedro Henrique, Cássio e Jonathas participaram da atividade nesta quinta-feira com os garotos da base, assim como Clayson, que volta de suspensão, e Sergio Díaz, apto a jogar após período de recondicionamento físico. Com isso, o novo treinador do Timão pode ter até cinco reforços para o duelo contra o Palmeiras, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Fora dos embates contra Ceará e Atlético-MG, Cássio está livre de dores no quadril e treinou normalmente no CT Joaquim Grava, podendo, desse modo, ser titular no clássico. Assim como Pedro Henrique, recuperado de uma torção no joelho direito, que o deixou de fora dos gramados na última semana.

No ataque, Clayson volta de suspensão aplicada pelo STJD por jogar água em uma torcedora da Chapecoense, no dia 12 de agosto. O paraguaio Sergio Díaz, por sua vez, está em fase final de recondicionamento físico e pode ser relacionado pela primeira vez, enquanto Jonathas, recuperado de dores musculares, voltou a treinar com bola e pode ser mais um a reforçar o setor ofensivo.

O grupo derrotado pelo Vozão, na quarta-feira, no Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, desembarcou em São Paulo nesta quinta-feira e deve ter o primeiro contato com o novo comandante na manhã da sexta-feira.

O Corinthians é o oitavo colocado no Brasileiro e busca recuperação contra o rival Palmeiras, já que não vence há duas rodadas na competição. Na sequência, os comandados de Jair Ventura encaram o Flamengo no meio de semana, pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, principal esperança de mais um título do Timão na temporada.

