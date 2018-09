Torcida se divide nas redes sociais sobre a contratação de Jair pelo Corinthians

O técnico Jair Ventura já foi oficializado pelo Corinthians como novo técnico e em breve deve ser apresentado no clube. O anúncio, confirmado através das redes sociais, fez do treinador um dos assuntos mais falados no Twitter no país. As opiniões divididas sobre Jair levantaram debates, mas também uma certa esperança entre maior parte da torcida corinthiana.

O novo comandante também recebeu boas vindas de um antigo ídolo da Fiel, o goleiro Ronaldo Giovaneli, foi sucinto na mensagem para Jair.

Seja bem vindo Jair Ventura — Ronaldo Giovaneli (@Ronaldo601) September 6, 2018

Os torcedores que aprovaram a contratação mandaram mensagens de apoio a Jair, além de pedir a famosa ajuda ao padroeiro do clube, São Jorge.

Sucesso, rapaz! Fecha a casinha e o resto a gente conversa depois. Vai Corinthians! — Alana Takano (@lantakano) September 6, 2018

Que São Jorge nos abençoe e nos ajude!! Que o Jair faça seu trabalho de maneira certa e que respeite o manto alvinegro!!! #VaiCorinthians — luciana (@19lu10) September 6, 2018

No entanto, muitos torcedores se mostraram inseguros com a contratação, já que o último trabalho de Jair não foi de muito sucesso, no rival Santos.

Não vou falar mal. Não vou reclamar. Mas admito que fui uma decisão curiosa, é treinador que só fez um trabalho bom. Por favor Jair, faça eu engolir minhas palavras. — Lucas Segré (@LDSegre) September 6, 2018

