Corinthians é dominado pelo Ceará, leva gol de goleiro e perde mais uma

O Corinthians teve uma atuação muito ruim por 70 minutos na noite desta quarta-feira, na Arena Castelão, e somou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O placar de 2 a 1 construído pelo Ceará, porém, ficou barato para os alvinegros, que viram o goleiro Everson abrir o placar e Calyson, na leitura do juiz, ampliá-lo. Roger, em um lampejo de organização dos paulistas, descontou.

O resultado mantém o Timão com 30 pontos na tabela de classificação, cada vez mais longe da disputa por uma vaga na Copa Libertadores da América e mais perto da zona de rebaixamento, local onde está justamente o Vozão, agora dono de 23 tentos na competição.

Na próxima rodada, os comandados de Osmar Loss terão pela frente nada mais nada menos que o Derby, domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Os cearenses, por sua vez, deixam Fortaleza para, no mesmo dia e horário, visitarem o América-MG, no Independência.

Ceará massacra, mas só faz um

O primeiro tempo mostrou uma diferença gritante entre um time que tenta brigar por uma vaga na Copa Libertadores da América e outro que sofre com a zona de rebaixamento desde o começo do Campeonato Brasileiro, separados por dez pontos na tabela de classificação. O inusitado é que a equipe amplamente superior foi justamente o Ceará, integrante do Z4, muito mais organizado em relação ao Corinthians.

Com dez minutos de bola rolando, a equipe da casa já tinha criado três boas chances de marcar, parando no goleiro Walter em todas elas. Exposto devido ao mau início técnico de Léo Santos e Ralf, deixando muito espaço, o arqueiro teve de intervir para evitar um chute à queima-roupa de Juninho Quixadá, uma finalização da entrada da área do mesmo ponta e um carrinho de Tiago Alves.

O Alvinegro paulista chegou a ter uma chance boa na bola parada de Jadson, praticamente a única jogada bem montada da equipe, mas Danilo Avelar, duas vezes, não conseguiu cabecear do jeito que queria. Dando sequência ao seu domínio, o Vozão conseguiu abrir o placar com requintes de crueldade. Everson, goleiro e fã de Rogério Ceni, aproveitou falta na entrada da área, bateu no canto de Walter e venceu o arqueiro.

Os anfitriões tentaram manter o ritmo após abrir o placar, sempre puxando contra-ataques com velocidade após roubadas de bola no meio-campo. Na melhor delas, Arthur carregou desde a intermediária, limpou Henrique e chutou forte, parando em Walter. O Corinthians, sofrendo para trocar mais do que três passes no campo ofensivo, contou os minutos para ir ao intervalo com uma vantagem ainda reversível.

Corinthians melhora, mas derrota é justa

A volta para a etapa final mostrou a mesma escalação da equipe do Corinthians, por mais que o desempenho indicasse que mudanças eram necessárias. Coube, então, ao time da casa marcar mais uma vez em boa jogada de Leandro Carvalho pelo lado esquerdo. O atacante passou como quis por Mantuan e cruzou na pequena área. Danilo Avelar marcou contra, mas o juiz deu o tento a Calyson, que estava no lance.

Foi aí que Osmar Loss promoveu a entrada do meia Mateus Vital, tentando dar mais criação ao seu meio-campo. O garoto conseguiu rodar a bola e movimentar bem a defesa adversária, mas coube a Jadson o passe que deu esperança aos corintianos. Em um momento de vacilo do Ceará, talvez cansado pela intensidade imprimida em campo, Jadson achou Roger livre e o centroavante diminuiu.

O Timão, que perdera uma chance com Romero em cruzamento de Danilo Avelar pouco antes, tentou ir para frente na busca pelo empate. Com essa esperança, Loss ainda tentou um “abafa” final com Matheus Matias, mas as bolas pelo alto foram barradas pela bem postada retaguarda adversária, dando a merecida vitória aos locais.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 1 CORINTHIANS

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 5 de setembro de 2018, quarta-feira

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Luciano Roggenbaum

Cartões amarelos: Felipe Jonatan, Leandro Carvalho, Everson, Richardson, Calyson (Ceará); Henrique, Douglas (Corinthians)

Gols:

CEARÁ: Everson, aos 19 minutos do primeiro, Calyson, aos 12 minutos do segundo tempo

CORINTHIANS: Roger, aos 27 minutos do segundo tempo

CEARÁ: Éverson; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves e Felipe Jonatan; Edinho, Richardson e Calyson; Leandro Carvalho (Robinho), Arthur (Eduardo Brock) e Juninho Quixadá (Felipe Azevedo)

Técnico: Lisca

CORINTHIANS: Walter; Mantuan, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf (Araos) e Douglas (Mateus Vital); Pedrinho, Jadson (Matheus Matias) e Romero; Roger

Técnico: Osmar Loss