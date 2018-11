Jair explica escolha por chileno Araos na ausência de Jadson

Para seu reencontro com o Botafogo, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura deverá lançar Ángelo Araos entre os titulares do Corinthians. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva concedida no CT Joaquim Grava, o comandante do Timão explicou a decisão de colocar o chileno no onze titular, no lugar de Jadson.

O camisa 10 da equipe corintiana sentiu um problema na panturrilha direita e sequer apareceu nas atividades do dia, restando dúvidas até quanto sua viagem com o restante do grupo para o Rio de Janeiro.

“Para ter mais mobilidade, eu coloco o Araos por dentro, perto do Danilo. Com ele centralizado, eu posso “abrir” o Pedrinho, porque o Araos não faz o corredor e o Pedrinho está mais adaptado a fazer a função externa”, analisou.

Perguntado sobre o tempo de resposta esperado da comissão técnica quanto ao chileno, Jair mostrou-se paciente, aproveitando também para explicar as funções de campo de Araos.

“A gente quer que o jogador dê resposta rápida, mas nem todos conseguem. O Romero esperou para alcançar a titularidade e tem quatro anos de clube. Temos que ter paciência, o Araos vem crescendo. Ele é um médio, pode fazer tanto o 10 quanto segundo homem. A posição que ele prefere mesmo é essa centralizada, então ele terá essa oportunidade caso o Jadson não se recupere. Ele é um jogador bem versátil, leve e dinâmico”, analisou.

