Jair Ventura adianta planejamento para 2019: “Já está definido”

Após o treinamento do Corinthians nesta sexta-feira, que teve a ausência de Romero, o técnico Jair Ventura foi à sala de imprensa do CT para conceder entrevista coletiva. Em uma de suas falas, o comandante do Timão elogiou a abordagem da diretoria da equipe no que diz respeito às mudanças no elenco para 2019.

“Estamos bem adiantados quanto ao nosso próprio elenco, aos jogadores emprestados e ao mercado. Tenho gostado da diretoria, eles sabem que temos que repor o que nós perdemos”, revelou Jair, antes de apontar qual o perfil desejado para o próximo ano.

“Eu gosto de mesclar: trabalhar com jogadores da base, mas ter atletas experientes também. Estamos procurando e vai depender da parte financeira do mercado. Todos sabemos das necessidades”, afirmou o treinador.

Quanto à utilização dos jogadores que estão emprestados atualmente e da manutenção do elenco atual corintiano, o técnico da equipe do Parque São Jorge garantiu que todo o planejamento para a próxima temporada já está realizado, mas evitou falar em nomes.

“Já está tudo definido, mas segue em sigilo. Vou tentar guardar isso de vocês (jornalistas), mas vai ter uma hora que vamos sentar e falar o porquê dos que ficam, dos que vão sair. Deixa acabar a temporada para a gente poder passar isso”, contou.

O Corinthians conta com mais de 20 jogadores emprestados para outros clubes em seu elenco. Dentre eles, estão nomes com maior destaque, caso de Yago, Camacho, Giovanni Augusto, Marlone, Lucca e Gustavo, o “Gustagol”. Todos estes tem contrato de empréstimo válido até o final do ano.

* Especial para a Gazeta Esportiva