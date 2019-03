Jadson comemora marca de 50 gols com a camisa do Corinthians

Quarto maior goleador do Corinthians no século, Jadson voltou aos gramados na última quarta-feira em grande estilo. Depois de se recuperar de lesão, o meia substituiu Sornoza na partida contra o Ceará e, em menos de seis minutos, marcou o seu 50º gol com a camisa do Timão.

Somente Dentinho (55), Guerrero (54) e Gil (53) anotaram mais gols pela equipe no século do que Jadson, que está empatado com Liedson no ranking.

Nesta quinta-feira, o meia ressaltou o carinho que sente pelo Corinthians e enfatizou sua felicidade em retornar aos gramados.

“Primeiro de tudo, fico muito feliz por poder voltar a fazer o que mais gosto, que é jogar. Tive a oportunidade de entrar e ajudar o time a conseguir essa importante vitória”, afirmou. O Corinthians bateu o Ceará por 3 a 1 e encaminhou sua vaga na Copa do Brasil.

“Em relação à marca de 50 gols, é um motivo de muito orgulho atingir um número tão expressivo como esse, ainda mais pelo Corinthians. Todos sabem o carinho que tenho pelo clube e estou muito feliz. Espero poder fazer muitos outros outros neste ano e ajudar o Corinthians a conquistar mais títulos”, finalizou Jadson.

