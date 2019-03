Carille quer vaga no domingo e ignora chance de prejudicar o São Paulo

Depois de derrotar o Ceará por 3 a 1 no Castelão e encaminhar a vaga na quarta fase da Copa do Brasil, o técnico Fábio Carille tem em mente uma missão restante para a semana: ganhar do Oeste no domingo, em Itaquera, e definir a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Caso tenha a vaga assegurada, ele admitiu que deve colocar o elenco para rodar, ainda que isso possa ajudar ou prejudicar o São Paulo.

“Eu tenho que ver o que é melhor para o Corinthians. Domingo eu preciso confirmar essa classificação, tentar ir com força máxima. Só que podemos jogar uma quartas já no sábado, pode ser que a gente faça algumas mudanças na quarta, sem querer ajudar ou prejudicar algum clube, pensando só no Corinthians mesmo”, avaliou o comandante.

A possibilidade de ajudar o Tricolor se dá porque tanto Oeste quanto Ituano disputam ponto a ponto a classificação com o clube do Morumbi no Grupo D. O time de Itu lidera com 14 pontos, mesmo número do São Paulo, ambos dois à frente do Oeste. Ou seja, qualquer tento conquistado ou desperdiçado pode ser decisivo nessa reta final.

Com 15 pontos conquistados até o momento, o Timão tem um a mais do que a Ferroviária, segunda colocada, e está cinco à frente do Bragantino, terceiro. O time pode até entrar em campo já classificado, pois o time de Bragança Paulista atua na sexta-feira e precisa vencer o Ituano para se manter vivo.

A Ferrinha, outra adversária na chave, também joga na sexta, deixando o Alvinegro ciente do que precisa para passar ou até assegurar a primeira colocação. Como a primeira colocação interessa em termos de mando de campo e até para o acúmulo de pontos visando à próxima fase, o Alvinegro enxerga o embate do final de semana como fundamental na sequência.

A possibilidade de descansar jogadores já classificados no meio da semana, porém, é valorizada em meio a uma série de embates que já envolve o início do mata-mata estadual e a sequência da Copa do Brasil. Como Carille dissertou, o Timão pode até atuar já no outro sábado, dia 23, com pouco tempo de recuperação para os seus jogadores.